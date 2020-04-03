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Contratação emergencial

Coronavírus: ES abre editais para médicos e outros profissionais da saúde

Publicações saíram no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (3) e as vagas são para cadastro de reserva. Profissionais vão atuar no trabalho de enfrentamento ao novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 08:39

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 08:39

Secretária de Estado da Saúde (Sesa)
Secretária de Estado da Saúde (Sesa) Crédito: Ricardo Medeiros
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai abrir, a partir das 12h desta sexta-feira (3), as inscrições de três processos seletivos com o objetivo de montar um cadastro de reserva para contratação emergencial de médicos e outros profissionais da saúde para atuar no trabalho de enfrentamento ao novo coronavírus. Ao todo, a pasta prevê 2 mil contratações.
O primeiro edital é voltado para o cadastro de médicos de várias especialidades, como intensivistas, alergistas, infectologistas, anestesistas, cardiologistas, entre outros. O salário poderá ser de R$ 5 mil (carga horária de 20h semanais, R$ 6 mil (24h semanais) e R$ 10 mil (40h).
ES abre editais para médicos e outros profissionais da saúde

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O segundo edital é também para ensino superior, mas para outros cargos: administração, biólogo, assistente social, contator, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro do trabalho, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo e psicólogo. A remuneração varia entre R$ 3,4 e R$ 4,6 mil.
Já o terceiro edital busca montar um cadastro de reserva para vagas de ensino fundamental, médio e técnico: assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais, motorista, técnico em enfermagem, técnico em imobilização ortopédica, técnico em laboratório, técnico em necrópsia, técnico em radiologia e técnico em segurança do trabalho. O salário varia entre R$ 1,1 mil e R$ 2,3 mil.
As inscrições para os três processos seletivos poderão ser feitas no site www.selecao.es.gov.br até o dia 6 de abril.

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