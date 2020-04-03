Coronavírus: ES abre editais para médicos e outros profissionais da saúde

Secretária de Estado da Saúde (Sesa) Crédito: Ricardo Medeiros

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai abrir, a partir das 12h desta sexta-feira (3), as inscrições de três processos seletivos com o objetivo de montar um cadastro de reserva para contratação emergencial de médicos e outros profissionais da saúde para atuar no trabalho de enfrentamento ao novo coronavírus . Ao todo, a pasta prevê 2 mil contratações.

O primeiro edital é voltado para o cadastro de médicos de várias especialidades, como intensivistas, alergistas, infectologistas, anestesistas, cardiologistas, entre outros. O salário poderá ser de R$ 5 mil (carga horária de 20h semanais, R$ 6 mil (24h semanais) e R$ 10 mil (40h).

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O segundo edital é também para ensino superior, mas para outros cargos: administração, biólogo, assistente social, contator, enfermeiro, engenheiro civil, engenheiro do trabalho, farmacêutico, fisioterapeuta, nutricionista, fonoaudiólogo e psicólogo. A remuneração varia entre R$ 3,4 e R$ 4,6 mil.

Já o terceiro edital busca montar um cadastro de reserva para vagas de ensino fundamental, médio e técnico: assistente administrativo, auxiliar de serviços gerais, motorista, técnico em enfermagem, técnico em imobilização ortopédica, técnico em laboratório, técnico em necrópsia, técnico em radiologia e técnico em segurança do trabalho. O salário varia entre R$ 1,1 mil e R$ 2,3 mil.