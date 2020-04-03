Coronavírus no ES: governo garante itens de proteção até fim da pandemia

Luvas e máscaras fazem parte dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais da saúde Crédito: Freepik

Com o mundo inteiro querendo comprar Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os profissionais de saúde, a preocupação com o desabastecimento é grande. No Espírito Santo, médicos e enfermeiros já relataram o problema, e temem que a situação se agrave com a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) . A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) assegura que na rede pública haverá material - máscaras, luvas, óculos, aventais - em quantidade suficiente para todos enquanto durar a pandemia.

Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Vigilância em Saúde e coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa, reconhece que a falta de material é uma preocupação, mas aponta que a rede estadual tem hoje uma boa cobertura. Nos municípios, quando há intermitência, geralmente a secretaria dá um suporte. Além disso, o governo está em um processo de compra que, segundo ele, será em volume capaz de suprir a demanda.

Na quarta-feira (01), o governador Renato Casagrande anunciou a aquisição de milhares de itens que serão distribuídos aos municípios ainda neste mês. Na lista, entre outros materiais, 63 mil máscaras profissionais e 1 milhão de luvas para os trabalhadores, além de 210 mil litros de álcool em gel e 150 mil litros de sabonete em espuma para abastecimento das unidades de saúde.