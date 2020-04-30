Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atos na Grande Vitória

Empresas de turismo do ES fazem protesto pedindo apoio do governo

Cerca de 60 ônibus de 40 empresas de turismo participaram de uma carreata, na manhã desta quinta-feira (30), nas ruas da Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2020 às 11:39

Publicado em 30 de Abril de 2020 às 11:39

Ônibus de empresas de turismo atravessaram a Terceira Ponte em protesto por apoio ao setor
Ônibus de empresas de turismo atravessaram a Terceira Ponte em protesto por apoio ao setor Crédito: Cinthia Valejo
Os representantes de empresas de turismo que atuam no Espírito Santo fizeram uma grande carreata na manhã desta quinta-feira (30) pelas ruas da Grande Vitória. Os profissionais protestavam por mais apoio dos governos federal e estadual.
Não estamos aqui pedindo para as pessoas viajarem. Nosso slogan é Fique me casa, isso vai passar. Mas estamos aqui para fazer reivindicações aos governos estadual e federal, aos nossos parlamentares e senadores, disse Heber Guimarães Sobrinho, da Marlim Azul, que participou do protesto.

Veja Também

Turismo no ES perde R$ 201,4 milhões em apenas 15 dias

Entre as demandas do setor estão a isenção do IPVA para os ônibus de turismo, linhas de crédito específicas para o setor, e a ampliação da Medida Provisória 936, que permite a suspensão de contrato por dois meses e a redução da jornada de trabalho e dos salários por até três meses.
O nosso setor foi um dos primeiros a parar e vai ser o último a voltar. Nós só podemos voltar quando houver segurança para todos, mas precisamos de apoio para passar por este período. Nosso movimento é pacífico e estamos mostrando a nossa força, acrescentou Guimarães Sobrinho.

Veja Também

Turismo quer FGTS e seguro para empregados do setor

O governo do Estado foi procurado e informou que estava ciente do protesto, mas informou que ainda não havia sido comunicado sobre os pedidos da categoria. Cerca de 60 ônibus de 40 empresas participaram do protesto. Leitores de A Gazeta registraram a manifestação em Vitória, Vila Velha e Serra.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Araguaína, pela Copa Verde 2026
Em noite trágica, Rio Branco perde e adia classificação na Copa Verde
Câmera corporal na farda
Casal morto por PM em Cariacica: câmeras corporais na farda continuam fazendo falta
Editais e Avisos - 16/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados