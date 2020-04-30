Empresas de turismo do ES fazem protesto pedindo apoio do governo

Os representantes de empresas de turismo que atuam no Espírito Santo fizeram uma grande carreata na manhã desta quinta-feira (30) pelas ruas da Grande Vitória. Os profissionais protestavam por mais apoio dos governos federal e estadual.
Não estamos aqui pedindo para as pessoas viajarem. Nosso slogan é Fique me casa, isso vai passar. Mas estamos aqui para fazer reivindicações aos governos estadual e federal, aos nossos parlamentares e senadores, disse Heber Guimarães Sobrinho, da Marlim Azul, que participou do protesto.
Entre as demandas do setor estão a isenção do IPVA para os ônibus de turismo, linhas de crédito específicas para o setor, e a ampliação da Medida Provisória 936, que permite a suspensão de contrato por dois meses e a redução da jornada de trabalho e dos salários por até três meses.
O nosso setor foi um dos primeiros a parar e vai ser o último a voltar. Nós só podemos voltar quando houver segurança para todos, mas precisamos de apoio para passar por este período. Nosso movimento é pacífico e estamos mostrando a nossa força, acrescentou Guimarães Sobrinho.
O governo do Estado foi procurado e informou que estava ciente do protesto, mas informou que ainda não havia sido comunicado sobre os pedidos da categoria. Cerca de 60 ônibus de 40 empresas participaram do protesto. Leitores de A Gazeta registraram a manifestação em Vitória, Vila Velha e Serra.