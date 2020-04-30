Empresas de turismo do ES fazem protesto pedindo apoio do governo

Ônibus de empresas de turismo atravessaram a Terceira Ponte em protesto por apoio ao setor Crédito: Cinthia Valejo

Os representantes de empresas de turismo que atuam no Espírito Santo fizeram uma grande carreata na manhã desta quinta-feira (30) pelas ruas da Grande Vitória . Os profissionais protestavam por mais apoio dos governos federal e estadual.

Não estamos aqui pedindo para as pessoas viajarem. Nosso slogan é Fique me casa, isso vai passar. Mas estamos aqui para fazer reivindicações aos governos estadual e federal, aos nossos parlamentares e senadores, disse Heber Guimarães Sobrinho, da Marlim Azul, que participou do protesto.

Entre as demandas do setor estão a isenção do IPVA para os ônibus de turismo, linhas de crédito específicas para o setor, e a ampliação da Medida Provisória 936, que permite a suspensão de contrato por dois meses e a redução da jornada de trabalho e dos salários por até três meses.

O nosso setor foi um dos primeiros a parar e vai ser o último a voltar. Nós só podemos voltar quando houver segurança para todos, mas precisamos de apoio para passar por este período. Nosso movimento é pacífico e estamos mostrando a nossa força, acrescentou Guimarães Sobrinho.