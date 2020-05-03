ES aumenta leitos para 552 e inicia compras em hospitais privados

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV

Neste sábado (02), Casagrande reafirmou que o Estado alcançaria a meta agora, no início de maio. Para segunda-feira (04), o governador garantiu que o Espírito Santo contará com 353 leitos de UTI  número que já conta com a contratação de leitos da rede particular

"Dia 04 de maio, na segunda-feira, nós já estamos com leitos privados nos hospitais Santa Mônica, Hospital Vila Velha e Vitória Apart Hospital. Assim teremos 353 leitos de UTI, mais os leitos de enfermaria. Como eu disse, mais de 800 leitos. Eu anunciei isso na semana passada (25)", disse.

Casagrande não chegou a mencionar o número de leitos de enfermaria que seriam criados para fechar essa conta. Em nota a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que a nova meta é "chegar a aproximadamente 1.300 leitos até o mês de junho".

Acrescentou que "tem empenhado esforços para a abertura de novos leitos. No entanto, para que as projeções feitas sejam concretizadas, alguns fatores são levados em consideração, como a compra de respiradores, que é um dos itens indispensáveis da UTI, mas que, como de conhecimento de todos, há uma dificuldade mundial em relação à disponibilidade desses aparelhos".

Outras medidas também estão sendo adotadas, segundo a Sesa, como a "contratualização com a rede privada, para disponibilidade de leitos 100% regulados pela Secretaria para pacientes de Covid-19", diz nota enviada à reportagem.

A Portaria 071-R da Secretaria de Estado da Saúde, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 28 de abril, prevê a contratação de 452 leitos em hospitais privados, sendo 283 de enfermaria e 169 de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs).

"Dessa forma, o Governo do Estado dá mais um passo para cumprir o planejamento de disponibilizar, até o final de junho, 1.279 leitos específicos (652 de UTI e 667 de enfermaria) para o tratamento do coronavírus", concluiu a Sesa.