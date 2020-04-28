Coronavírus no ES: veja as vagas por hospitais no programa Leitos para Todos

Veja na tabela abaixo a lista de vagas por hospitais nas duas fases do plano, a primeira  que contempla os leitos disponibilizados até o dia 24  e a segunda, informando os que serão destinados para coronavírus até 30 de abril. A pasta dividiu os números por leitos de UTIs, de isolamento, de enfermaria e de enfermaria isolamento. A Sesa foi procurada para explicar a diferença entre esses tipos de leitos e a reportagem ainda aguarda um retorno.