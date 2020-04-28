Coronavírus no ES: veja as vagas por hospitais no programa Leitos para Todos

Com uma taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para Covid-19 próxima a 70%, o governo do Estado instituiu a segunda fase do programa "Leitos para Todos", com a ampliação na rede pública e a reserva de vagas na rede hospitalar particular. No Diário Oficial do Estado desta terça-feira (28), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou uma portaria, assinada pelo secretário Nésio Fernandes, com uma tabela que mostra a divisão de leitos por hospitais no Espírito Santo.
O plano busca garantir atendimento a todos os pacientes graves infectados com o novo coronavírus no Espírito Santo. Na rede privada, os leitos ficam reservados e são disponibilizados quando os dos hospitais públicos não forem mais suficientes para garantir assistência à população. O pagamento só é efetuado quando o leito é efetivamente utilizado. "Temos um cuidado muito grande de preservar os leitos que já atendem a população que tem plano de saúde. Esses são aqueles leitos que os hospitais particulares têm condições de ampliar", explicou Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, em entrevista a Bom Dia ES, da TV Gazeta.
Até o dia 30 de abril, o governo quer passar de 184 para 353 o número de leitos de UTI para coronavírus no Estado. Atualmente, com mais de 100 vagas em UTIs para casos de Covid-19, o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, concentra o maior número de leitos do tipo no Estado.
Veja na tabela abaixo a lista de vagas por hospitais nas duas fases do plano, a primeira que contempla os leitos disponibilizados até o dia 24 e a segunda, informando os que serão destinados para coronavírus até 30 de abril. A pasta dividiu os números por leitos de UTIs, de isolamento, de enfermaria e de enfermaria isolamento. A Sesa foi procurada para explicar a diferença entre esses tipos de leitos e a reportagem ainda aguarda um retorno.
Até o final do mês, a Sesa estima 813 leitos no total para tratar pacientes com a Covid-19, incluindo contratos com a rede particular para o SUS. Em dois meses, a previsão é chegar a 652 de UTI mais 667 de enfermarias, totalizando 1.279.