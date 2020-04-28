Indígena com Covid-19 continua internada em UTI no ES

Os dois casos confirmados de coronavírus em indígenas são da Aldeia Pau Brasil, em Aracruz

Para conter o avanço do novo coronavírus no município, a prefeitura adotou várias medidas de prevenção, incluindo o uso obrigatório de máscara de proteção

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Aracruz nesta segunda-feira (27), o município tem até o momento 231 casos notificados. Dezessete foram confirmados, 81 são considerados suspeitos e 133 foram descartados.

Do total de pacientes infectados, 6 já são considerados curados clinicamente, 4 se encontram internados, 6 estão em isolamento domiciliar. O município também registrou um óbito de paciente que testou positivo para a Covid-19 e não resistiu.