Indígena com Covid-19 continua internada em UTI no ES

A indígena, de 64 anos, diagnosticada com o novo coronavírus continua internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Segundo a Prefeitura de Aracruz, o estado de saúde dela é considerado estável.
A paciente foi o primeiro caso confirmado da doença em aldeias do Espírito Santo. No último domingo (26), a filha da indígena, de 36 anos, testou positivo para a Covid-19. As duas são da Aldeia Pau Brasil, em Aracruz. Sem apresentar sintomas, a segunda paciente segue em isolamento domiciliar.
A Prefeitura de Aracruz reforçou que monitora os casos e está desenvolvendo ações específicas na aldeia. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão identificando outras pessoas que tiveram contato com as indígenas. Quem apresenta sintomas da Covid-19 está sendo submetido a exames para diagnosticar se houve ou não contaminação pela doença.
CORONAVÍRUS EM ARACRUZ
De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Aracruz nesta segunda-feira (27), o município tem até o momento 231 casos notificados. Dezessete foram confirmados, 81 são considerados suspeitos e 133 foram descartados.
Do total de pacientes infectados, 6 já são considerados curados clinicamente, 4 se encontram internados, 6 estão em isolamento domiciliar. O município também registrou um óbito de paciente que testou positivo para a Covid-19 e não resistiu.