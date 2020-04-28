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Aracruz

Indígena com Covid-19 continua internada em UTI no ES

A filha dela também está com a doença, de acordo com informações da Prefeitura de Aracruz
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 13:05

Publicado em 28 de Abril de 2020 às 13:05

Aracruz registra segundo caso confirmado de coronavírus em aldeia
Os dois casos confirmados de coronavírus em indígenas são da Aldeia Pau Brasil, em Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação
A indígena, de 64 anos, diagnosticada com o novo coronavírus continua internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. Segundo a Prefeitura de Aracruz, o estado de saúde dela é considerado estável.
A paciente foi o primeiro caso confirmado da doença em aldeias do Espírito Santo. No último domingo (26), a filha da indígena, de 36 anos, testou positivo para a Covid-19. As duas são da Aldeia Pau Brasil, em Aracruz. Sem apresentar sintomas, a segunda paciente segue em isolamento domiciliar.
Prefeitura de Aracruz reforçou que monitora os casos e está desenvolvendo ações específicas na aldeia. Equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão identificando outras pessoas que tiveram contato com as indígenas. Quem apresenta sintomas da Covid-19 está sendo submetido a exames para diagnosticar se houve ou não contaminação pela doença.

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Para conter o avanço do novo coronavírus no município, a prefeitura adotou várias medidas de prevenção, incluindo o uso obrigatório de máscara de proteção Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

CORONAVÍRUS EM ARACRUZ

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura de Aracruz nesta segunda-feira (27), o município tem até o momento 231 casos notificados. Dezessete foram confirmados, 81 são considerados suspeitos e 133 foram descartados.
Do total de pacientes infectados, 6 já são considerados curados clinicamente, 4 se encontram internados, 6 estão em isolamento domiciliar. O município também registrou um óbito de paciente que testou positivo para a Covid-19 e não resistiu.

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