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Aldeia em Aracruz

Espírito Santo tem segundo caso de coronavírus entre indígenas

Paciente é uma mulher de 36 anos, filha da outra indígena contaminada. Resultado do teste saiu neste domingo (26)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 12:17

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 12:17

06/04/20 - Aracruz - Aracruz registra 4 casos confirmados de coronavírus
Os dois casos são monitorados pela Secretaria de Saúde do município e do Estado Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação
Espírito Santo registrou o segundo caso de coronavírus entre indígenas. O resultado do teste saiu neste domingo (26) e foi confirmado pela Prefeitura de Aracruz.
O segundo caso confirmado é de uma mulher de 36 anos, filha da indígena que testou positivo para o vírus na última semana. Ambas vivem na Aldeia Pau Brasil, em Aracruz, no Norte do ES.
De acordo com a Prefeitura de Aracruz, os casos são monitorados pelo município e pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Outra filha da primeira infectada também fez o teste, mas o resultado deu negativo para a doença.

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A prefeitura informou ainda que a nova infectada não apresenta sintomas da doença e está em isolamento social na aldeia.
A mãe continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. O estado de saúde dela é estável.
No caso da mãe, a prefeitura explicou que não é possível identificar o contágio, porque ela fazia tratamento renal em Vitória.
Com informações do G1/ES

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