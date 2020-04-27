Espírito Santo tem segundo caso de coronavírus entre indígenas

Os dois casos são monitorados pela Secretaria de Saúde do município e do Estado Crédito: Prefeitura de Aracruz/Divulgação

Espírito Santo registrou o segundo caso de coronavírus entre indígenas. O resultado do teste saiu neste domingo (26) e foi confirmado pela Prefeitura de Aracruz.

O segundo caso confirmado é de uma mulher de 36 anos, filha da indígena que testou positivo para o vírus na última semana. Ambas vivem na Aldeia Pau Brasil, em Aracruz , no Norte do ES.

De acordo com a Prefeitura de Aracruz , os casos são monitorados pelo município e pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Outra filha da primeira infectada também fez o teste, mas o resultado deu negativo para a doença.

A prefeitura informou ainda que a nova infectada não apresenta sintomas da doença e está em isolamento social na aldeia.

A mãe continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. O estado de saúde dela é estável.

No caso da mãe, a prefeitura explicou que não é possível identificar o contágio, porque ela fazia tratamento renal em Vitória.