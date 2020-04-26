Aracruz registra a primeira morte de um morador com novo coronavírus

Prefeitura de Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz

A cidade de Aracruz , no Norte do Estado, registrou a primeira morte de um morador com novo coronavírus . A vítima é uma mulher, que estava internada em um hospital particular da Grande Vitória . O óbito foi confirmado neste sábado (25) pelo prefeito Jones Cavaglieri em uma publicação na rede social oficial do município.

Em entrevista à TV Gazeta, o prefeito de Aracruz, Jones Cavaglieri, lamentou a morte da paciente. Ele disse que o município tem 14 casos confirmados, contando com um paciente diagnosticado neste sábado (25). Desse total, quatro foram curados.

"Hoje tivemos a primeira morte provocada pelo Covid-19. Era uma senhora hipertensa e, também diabética, e estava hospitalizada desde o dia 17. Estou muito triste em função dessa situação que estamos vivendo, que a gente não conhece o inimigo. A partir da semana que vem, estabelecemos o uso obrigatório de máscara para as pessoas que transitarem nas ruas de Aracruz", informou.

Painel Covid-19 aponta morte em Aracruz no dia 2 de abril Crédito: Reprodução/Sesa

Embora o Painel Covid-19 aponte uma morte ocorrida em Aracruz no dia 2 de abril, a prefeitura do município afirmou que o dado não procede. A primeira morte em Aracruz foi registrada hoje (25/04). Essa outra (morte) que colocaram não aconteceu aqui, eles (da Sesa) se confundiram, explicou a secretária municipal de Saúde, Clenir Avanza.