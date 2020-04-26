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Pandemia

Aracruz registra a primeira morte de um morador com novo coronavírus

Prefeitura municipal informou que uso de máscara será obrigatório na cidade a partir da próxima semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 22:27

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 22:27

Prefeitura de Aracruz
Prefeitura de Aracruz Crédito: Prefeitura de Aracruz
A cidade de Aracruz, no Norte do Estado, registrou a primeira morte de um morador com novo coronavírus. A vítima é uma mulher, que estava internada em um hospital particular da Grande Vitória. O óbito foi confirmado neste sábado (25) pelo prefeito Jones Cavaglieri em uma publicação na rede social oficial do município.
Em entrevista à TV Gazeta, o prefeito de Aracruz, Jones Cavaglieri, lamentou a morte da paciente. Ele disse que o município tem 14 casos confirmados, contando com um paciente diagnosticado neste sábado (25). Desse total, quatro foram curados.
"Hoje tivemos a primeira morte provocada pelo Covid-19. Era uma senhora hipertensa e, também diabética, e estava hospitalizada desde o dia 17. Estou muito triste em função dessa situação que estamos vivendo, que a gente não conhece o inimigo. A partir da semana que vem, estabelecemos o uso obrigatório de máscara para as pessoas que transitarem nas ruas de Aracruz", informou.
Painel Covid-19 aponta morte em Aracruz no dia 2 de abril Crédito: Reprodução/Sesa
Embora o Painel Covid-19 aponte uma morte ocorrida em Aracruz no dia 2 de abril, a prefeitura do município afirmou que o dado não procede.  A primeira morte em Aracruz foi registrada hoje (25/04). Essa outra (morte) que colocaram não aconteceu aqui, eles  (da Sesa) se confundiram, explicou a secretária municipal de Saúde, Clenir Avanza.
Questionada, a Secretaria de Estado da Saúde se limitou a dizer que  há apenas "uma morte confirmada em Aracruz". "Os óbitos passam por validação, conferência. Ela morreu e estava em investigação para confirmar se foi por Covid mesmo ou outra causa", afirmou o governo estadual, sem explicar a origem do  óbito registrado no Painel do Covid como sendo em Aracruz, no dia 2 de abril. 

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