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Folha de São Paulo

Brasil registra 346 novas mortes por coronavírus em 24h

Houve um aumento de 9,4% no número de óbitos, segundo informou o Ministério da Saúde neste sábado (25). O recorde de mortes foi batido na quinta-feira (23), com 407 novas mortes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 17:56

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 17:56

O Brasil registrou 346 novas mortes em decorrência do novo coronavírus (Covid-19) nas últimas 24h, o que representa um aumento de 9,4%, segundo informou o Ministério da Saúde neste sábado (25). O recorde de mortes foi batido na quinta-feira (23), com 407 novas mortes em apenas um dia.
No total, são 4.016 mortes pelo novo coronavírus. O país tem ainda 58.509 casos confirmados de Covid-19. No dia anterior eram 52.995.
O boletim mais recente do Ministério da Saúde confirma a tendência dos cinco estados mais afetados pelo novo coronavírus: São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Pernambuco e Amazonas.
Em relação ao número de mortes, São Paulo chegou à marca de 1.667 óbitos desde o início da pandemia. O Rio de Janeiro tem 615 casos. Na sequência aparecem Pernambuco, com 381; Ceará, com 310; e Amazonas com 287.
São Paulo também lidera em número de casos confirmados, com 20.004. O Rio de Janeiro é o segundo com mais registros, com 6.828. O Ceará é o terceiro, com 5.421; seguido de Pernambuco, com 4.507; e Amazonas, com 3.635.
Desde a segunda-feira (20), o Ministério da Saúde não divulga o boletim mais detalhado, com informações como a incidência de casos por 1.000 habitantes, a faixa etária das vítimas, comorbidades.
Nesta sábado, não houve entrevista coletiva com o ministro Nelson Teich ou com técnicos da pasta para apresentar os números e ações contra o coronavírus.

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