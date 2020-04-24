Coronavírus no ES: cidades pequenas registram grande número de casos

Barreira sanitária em Alfredo Chaves Crédito: Rafael Cassilhas

Região Sul do Estado, segundo a Os casos confirmados no novo coronavírus chegaram a 89 nesta sexta-feira (24) nado Estado, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) . Mas, o que chama atenção é o número de pessoas contaminadas pela doença nas cidades com número baixo de habitantes.

Um exemplo é o município serrano de Alfredo Chaves , que possui pouco mais de 14 mil habitantes e tem 16 pessoas com Covid-19. Para o prefeito do município de Alfredo Chaves, Fernando Videira Lafayette, o número de casos está relacionado ao desrespeito da população ao isolamento social.

"O povo é teimoso e tem levado o caso na brincadeira. Parte da população não respeita as medidas de prevenção. O conselho é que se fique em casa. Amanhã faremos nova reunião para decidir o que vamos fazer" Fernando Videira Lafayette - Prefeito de Alfredo Chaves

A cidade, que é considerada como área de alto risco para contaminação do novo coronavírus, está recebendo um reforço com equipes do Exército, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, além de outros órgãos estaduais e equipes de Vigilâncias em Saúde nas barreiras sanitárias, nas entradas da cidade na altura das BRs 101 e 262.

REGIÃO SERRANA

Em segundo lugar no ranking sulino, aparece Venda Nova do Imigrante . Os casos confirmados de Covid-19 subiram para 10 nesta sexta-feira (24). Desses casos, sete já estão curados, segundo a prefeitura. Com seus 25 mil habitantes, a prefeitura disse que as pessoas estão conscientes e, em geral respeitando as restrições e isolamento social. Na terça-feira (28), a prefeitura começa a fazer barreira sanitária na cidade.

O município já esperava que tivesse alguns casos. Infelizmente apareceram em número significativo e em uma velocidade maior, o que é compreensível já que a cidade é cortada pela BR 262, tem um trânsito de pessoas de outras localidades e nossa população usa serviços da Grande Vitória e Cachoeiro, onde tem número de casos importantes, explicou a Coordenadora da Vigilância em Saúde, Camila Mauro Zandonadi.

EXTREMO SUL

No Extremo Sul do Estado, o município de Bom Jesus do Norte contabiliza oito casos confirmados. A pequena cidade tem 10.254 moradores e, segundo a prefeitura, a divisa com o Estado do Rio de Janeiro pode influenciar no aumento de casos. O fluxo de trabalhadores entre os dois municípios e a ligação das duas cidades (Bom Jesus do Itabapoana) é grande.

Procurado pela reportagem, o município garante que o número é preocupante e que tem feito campanhas de conscientização, intensificado a fiscalização e está em funcionamento um centro de atendimento e monitoramento da COVID-19 no Centro.

CAPARAÓ

No Caparaó capixaba, Guaçuí lidera os casos confirmados da doença. A cidade, que tem 30,8 mil pessoas chegou a sete casos positivos de Covid-19. Para a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), o aumento de casos está relacionado com a posição que o município ocupa, de referência regional, para o comércio, serviços de saúde, além do turismo, o que resulta numa grande circulação de visitantes.