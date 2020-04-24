Coronavírus: sobe para 1.585 o número de casos confirmados no ES

Covid-19 Crédito: Cottonbro/ Pexels

O Espírito Santo contabilizou, na tarde desta sexta-feira (24), 1.585 casos confirmados do novo coronavírus  um acréscimo de 131 registros nas últimas 24 horas. Os dados estão divulgados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

Além do aumento na quantidade de infectados, o Estado registrou mais cinco mortes. Ao todo, 48 pessoas já morreram em decorrência da doença. Ainda de acordo com o painel, 400 pacientes que contraíram o vírus são considerados curados.

COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.