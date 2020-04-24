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Covid-19

Coronavírus: sobe para 1.585 o número de casos confirmados no ES

Segundo dados  divulgados na tarde desta sexta-feira (24) através do Painel Covid-19. Número de óbitos ficou em 48
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 16:47

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 16:47

Covid-19
Covid-19 Crédito: Cottonbro/ Pexels
O Espírito Santo contabilizou, na tarde desta sexta-feira (24),  1.585 casos confirmados do novo coronavírus  um acréscimo de 131 registros nas últimas 24 horas. Os dados estão divulgados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).
Além do aumento na quantidade de infectados, o Estado  registrou mais cinco mortes. Ao todo,  48 pessoas já morreram em decorrência da doença.  Ainda de acordo com  o painel, 400  pacientes que contraíram o vírus são considerados curados.

COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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