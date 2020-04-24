Médico relata rotina exaustiva em UTI no ES: 'Nunca me cansei tanto'

"Eu fiz residência no Instituto do Coração (Incor), em São Paulo. E em nenhum dos meus estágios eu tinha menos de 100 horas de carga horária de treinamento. Sempre dei muito plantão, minha carga horária normal é de 80 horas por semana e, mesmo assim, nunca me cansei tanto para dar plantão como canso agora. Toda a rotina de você não poder encostar na boca, não poder encostar no olho, pois pode haver contaminação"