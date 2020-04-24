'Se fosse eu, tomava', diz médico do ES sobre uso de cloroquina em casos de Covid-19

"Tenho recomendado para todos os pacientes, mas em uma fase precoce. Depois que o pulmão está grave, com mais de 50% de acometimento, não vai funcionar. Tenho alguns médicos que não estão nem internados e me ligam perguntando. Se fosse eu, tomava. Se você não quiser tomar, não está errado. Eu estaria sendo hipócrita se estivesse falando com você para tomar numa fase depois se eu tomaria numa fase inicial", afirma.