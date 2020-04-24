Paciente com câncer não deve abandonar tratamento, alerta médica do ES

A radio-oncologista Anne Karina Kiister orienta que os pacientes em tratamento do câncer prossigam com os procedimentos Crédito: Julia Terayama/IRV

A Covid-19, causada pelo novo coronavírus , é a doença que mais tem assustado a população, fazendo com que fique em segundo plano a atenção dada a outras enfermidades. O câncer é uma delas, já que a doença permanece agindo, e a orientação dos médicos especialistas é que os pacientes permaneçam com o tratamento, independentemente da pandemia.

Referência na doença, a médica rádio-oncologista Anne Karina Kiister explica os motivos de não se interromper o tratamento nesse momento.

"O tratamento oncológico tem que ser continuado porque o câncer continua se desenvolvendo e independe dessa pandemia. Claro, o medo existe e há também a recomendação para ficar em casa, porém no caso de pacientes em tratamento, se tratando especificamente da oncologia, o procedimento deve permanecer. Os pacientes devem tirar a dúvida com seu médico assistente, continuar procurando o serviço oncológico e prosseguir com o tratamento", disse.

O medo provocado pelo coronavírus tem levado pacientes a questionarem a necessidade de seguirem com o acompanhamento oncológico. Tomando os cuidados necessários, a orientação da especialista é que ainda assim as pessoas que estão submetidas a tratamentos contra o câncer sigam se tratando, caso contrário as consequências podem piorar, já que essa doença leva à morte.

"Tem paciente que questiona se deve permanecer no tratamento, outros pedem para interromper ou pausar para ver se melhora um pouco essa pandemia (do coronavírus) e assim retornar com o tratamento. A resposta médica é sempre permanecer com o tratamento, mas tomando todos os cuidados ao sair de casa, nas clínicas de oncologia, ao retornar para a residência e também com os familiares. Quem não seguir se tratando, o câncer pode continuar se desenvolvendo, podendo se agravar, e no futuro dificultar o tratamento curativo. Ficará mais difícil conseguir parar uma doença que mata. O câncer mata", explica a rádio-oncologista.

IDOSOS

Em relação aos idosos, a médica orienta cuidados redobrados, principalmente por conta das doenças associadas, que geralmente acompanham os pacientes nessa faixa etária.

"Existe sim uma preocupação maior com os idosos porque nesse grupo há outras doenças associadas, principalmente doenças crônicas. Ainda assim, eles devem permanecer com o tratamento oncológico, considerando todos os cuidados necessários para o momento", salienta.

CONSULTAS

Por precaução, algumas áreas da medicina têm optado pelo atendimento e consultas virtuais, mas no caso do câncer, as visitas presenciais ainda são mantidas visto às especificidades do tratamento cancerígeno.