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Solidariedade

Capixabas se unem para doar sangue a menino com câncer no rim

O menino trava uma luta contra o câncer desde os quatro meses de idade e chegou a retirar o rim esquerdo. A postagem feita pela mãe de Anthony, Adriana Cazotti, no Facebook comoveu moradores da Grande Vitória, com quase 700 compartilhamentos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2020 às 15:33

Publicado em 17 de Abril de 2020 às 15:33

Anthony faz tratamento contra o câncer e precisou de doação de sangue
Anthony faz tratamento contra o câncer e precisou de doação de sangue Crédito: Arquivo pessoal
Uma mobilização de solidariedade surpreendeu a família do menino Anthony, de um ano e oito meses, que faz tratamento contra um câncer de rim em um hospital particular de Vitória. Como a criança precisa de transfusão de sangue porque perde a imunidade durante as sessões de quimioterapia, e os estoques estão vazios por causa da pandemia de coronavírus, a família, que é de Colatina, foi às redes sociais para pedir que as pessoas fossem doar.
O menino trava uma luta contra o câncer desde os quatro meses de idade e chegou a retirar o rim esquerdo. A postagem feita pela mãe de Anthony, Adriana Cazotti, no Facebook comoveu moradores da Grande Vitória, com quase 700 compartilhamentos. Como a família é do Noroeste do Estado, devido ao coronavírus, os amigos que sempre tiveram o hábito de doar não puderam se deslocar para Vitória para fazer a doação ao Anthony desta vez.
"O estoque está em baixa por causa do coronavírus. Eles estavam com poucos doadores e o Anthony vira e mexe precisa de sangue porque abaixa a imunidade. Automaticamente com a postagem, as pessoas foram me ligando e recebi várias mensagens relatando a doação. Inclusive, recebi relatos até sobre grupos de policiais que fizeram a doação. Foi uma demonstração de muito carinho, que nos deixa ainda mais fortes para enfrentar as batalhas", contou Adriana.

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A onda de solidariedade não ficou apenas presa à Vitória. Muitos amigos e familiares da criança, incentivados por Adriana, também foram ao Hemocentro de Colatina, mesmo sabendo que as doações destinadas à unidade não serviriam para o Anthony. "Quem está do lado de fora, não imagina quantos 'Anthonys' estão enfrentando a doença",comentou.

AGENDAMENTO EM VITÓRIA

Desde o dia 17 de março, o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes), em Vitória, está agendando horário para atender os doadores de sangue. A medida visa reduzir a circulação de não doadores na unidade para evitar aglomeração de pessoas no local, reduzindo a possibilidade de transmissão do Covid-19. A cada meia hora, a equipe atende dois doadores.
Também não é permitida a entrada de acompanhantes ou outras pessoas que não têm a intenção de realizar a doação, principalmente pessoas que apresentarem sintomas de gripe ou resfriado como febre, tosse, dores de garganta, coriza, dores de cabeça, entre outros.
Os agendamentos para doação de sangue podem ser feitos pelo telefone 3636-7920, ou pelo e-mail [email protected]. Por ora serão atendidos até seis candidatos à doação.

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