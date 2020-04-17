Capixabas se unem para doar sangue a menino com câncer no rim

Anthony faz tratamento contra o câncer e precisou de doação de sangue Crédito: Arquivo pessoal

Uma mobilização de solidariedade surpreendeu a família do menino Anthony, de um ano e oito meses, que faz tratamento contra um câncer de rim em um hospital particular de Vitória . Como a criança precisa de transfusão de sangue porque perde a imunidade durante as sessões de quimioterapia, e os estoques estão vazios por causa da pandemia de coronavírus , a família, que é de Colatina, foi às redes sociais para pedir que as pessoas fossem doar.

O menino trava uma luta contra o câncer desde os quatro meses de idade e chegou a retirar o rim esquerdo. A postagem feita pela mãe de Anthony, Adriana Cazotti, no Facebook comoveu moradores da Grande Vitória, com quase 700 compartilhamentos. Como a família é do Noroeste do Estado, devido ao coronavírus, os amigos que sempre tiveram o hábito de doar não puderam se deslocar para Vitória para fazer a doação ao Anthony desta vez.

"O estoque está em baixa por causa do coronavírus. Eles estavam com poucos doadores e o Anthony vira e mexe precisa de sangue porque abaixa a imunidade. Automaticamente com a postagem, as pessoas foram me ligando e recebi várias mensagens relatando a doação. Inclusive, recebi relatos até sobre grupos de policiais que fizeram a doação. Foi uma demonstração de muito carinho, que nos deixa ainda mais fortes para enfrentar as batalhas", contou Adriana.

A onda de solidariedade não ficou apenas presa à Vitória. Muitos amigos e familiares da criança, incentivados por Adriana, também foram ao Hemocentro de Colatina, mesmo sabendo que as doações destinadas à unidade não serviriam para o Anthony. "Quem está do lado de fora, não imagina quantos 'Anthonys' estão enfrentando a doença",comentou.

AGENDAMENTO EM VITÓRIA

Desde o dia 17 de março, o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes), em Vitória, está agendando horário para atender os doadores de sangue. A medida visa reduzir a circulação de não doadores na unidade para evitar aglomeração de pessoas no local, reduzindo a possibilidade de transmissão do Covid-19. A cada meia hora, a equipe atende dois doadores.

Também não é permitida a entrada de acompanhantes ou outras pessoas que não têm a intenção de realizar a doação, principalmente pessoas que apresentarem sintomas de gripe ou resfriado como febre, tosse, dores de garganta, coriza, dores de cabeça, entre outros.