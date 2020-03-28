Estoque de bolsas de sangue no ES fica abaixo do limite; veja como doar

Hemoes já teme que comece a faltar bolsas de sangue para atender a demanda de hospitais do Estado Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Espírito Santo está com o estoque de bolsas de sangue abaixo do limite aceitável. Por conta do isolamento social para evitar a disseminação do coronavírus , o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes), em Vitória , vem recebendo menos doações nos últimos dias. Há a preocupação de que nos próximos dias possa haver falta de sangue para suprir a demanda de hospitais.

Segundo a diretora técnica do Hemoes, Rachel Lacourt, a preocupação se dá pela velocidade na queda do estoque diário, que pode ter como consequência a falta de hemocomponentes para atender a demanda do Estado.

A nossa preocupação é devido à velocidade na queda do estoque, uma vez que a reposição feita semanalmente não tem sido o suficiente. Caso essa tendência continue, a estimativa é de que dentro de pouco tempo não haverá hemocomponentes em número suficiente para atender a demanda do Estado, explica a diretora.

Na última sexta-feira (27), o sangue O negativo apresentava-se em nível crítico, com 9 bolsas de sangue, quando o ideal é de 12 para o dia; e de 80 bolsas de sangue O positivo, quando o ideal é de 140 bolsas.

VEJA COMO DOAR DE FORMA SEGURA

Desde o último dia 17, o Hemoes passou a agendar o horário para atender os doadores de sangue. A medida visa reduzir a circulação de pessoas na unidade para evitar aglomeração no local, reduzindo a possibilidade de transmissão do novo coronavírus. Os contatos para agendamento são (27) 3636-7920 e [email protected]

Dessa forma, está limitado o número de pessoas dentro da instituição e proibido o acesso de pessoas que apresentarem sintomas de gripe ou resfriado, como febre, tosse, dores de garganta, coriza e dores de cabeça.

Entretanto, mesmo com a medida de proteção, as doações estão em queda. Diante disso, a direção do Hemoes vem buscando parcerias com igrejas, condomínios e empresas para ações de coleta externa, sempre priorizando a segurança do doador.