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Quarentena

Estoque de bolsas de sangue no ES fica abaixo do limite; veja como doar

Isolamento social fez com que menos pessoas fossem doar. Hemoes adaptou a estrutura para receber doações de forma segura, para evitar a disseminação do coronavírus

Publicado em 28 de Março de 2020 às 17:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 17:11
Hemoes já teme que comece a faltar bolsas de sangue para atender a demanda de hospitais do Estado
Hemoes já teme que comece a faltar bolsas de sangue para atender a demanda de hospitais do Estado Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Espírito Santo está com o estoque de bolsas de sangue abaixo do limite aceitável. Por conta do isolamento social para evitar a disseminação do coronavírus, o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes), em Vitória, vem recebendo menos doações nos últimos dias. Há a preocupação de que nos próximos dias possa haver falta de sangue para suprir a demanda de hospitais.
Segundo a diretora técnica do Hemoes, Rachel Lacourt, a preocupação se dá pela velocidade na queda do estoque diário, que pode ter como consequência a falta de hemocomponentes para atender a demanda do Estado.
A nossa preocupação é devido à velocidade na queda do estoque, uma vez que a reposição feita semanalmente não tem sido o suficiente. Caso essa tendência continue, a estimativa é de que dentro de pouco tempo não haverá hemocomponentes em número suficiente para atender a demanda do Estado, explica a diretora.
Na última sexta-feira (27), o sangue O negativo apresentava-se em nível crítico, com 9 bolsas de sangue, quando o ideal é de 12 para o dia; e de 80 bolsas de sangue O positivo, quando o ideal é de 140 bolsas.

VEJA COMO DOAR DE FORMA SEGURA

Desde o último dia 17, o Hemoes passou a agendar o horário para atender os doadores de sangue. A medida visa reduzir a circulação de pessoas na unidade para evitar aglomeração no local, reduzindo a possibilidade de transmissão do novo coronavírus. Os contatos para agendamento são (27) 3636-7920 e [email protected].
Dessa forma, está limitado o número de pessoas dentro da instituição e proibido o acesso de pessoas que apresentarem sintomas de gripe ou resfriado, como febre, tosse, dores de garganta, coriza e dores de cabeça.
Entretanto, mesmo com a medida de proteção, as doações estão em queda. Diante disso, a direção do Hemoes vem buscando parcerias com igrejas, condomínios e empresas para ações de coleta externa, sempre priorizando a segurança do doador.
A unidade móvel do Hemocentro do Espírito Santo (Hemoes) está disponível para percorrer condomínios, empresas, igrejas em busca de doações ao longo desses dias. O ônibus de coleta externa pode ser requerido por meio do e-mail [email protected].

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