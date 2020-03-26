Confinamento com criança: respira, não se cobre tanto, não pira!

Mãe brinca com a filha no tapete da sala Crédito: shutterstock

O coronavírus chegou e com ele um período inesperado dentro de casa com as crianças. De repente, umas férias completamente desprogramadas, sem opção de parquinho e longos passeios na praia, sem poder distrair a cria com cinema nem ida à casa dos amigos.

E agora? O que fazer? Para muitos de nós, essa mudança ainda significa tentar trabalhar com criança correndo pela casa e precisando de nossa atenção, o que torna tudo um desafio ainda maior. Arrumar casa, lavar roupa, lavar louça, fazer comida, trabalhar, dar atenção pra cria e, mais importante de tudo: não pirar! Como fazer tudo isso?! Infelizmente eu não tenho uma receita mágica nem pó de pirlimpimpim para as crianças ficarem quietinhas o dia todo brincando na sala. Mas trago algumas dicas que podem te ajudar bastante nesses dias internacionalmente difíceis para todos nós!

Então vamos lá: minha primeira dica de todas é você organizar uma rotina para esses dias especiais. Que comece com você sentando no chão e brincando com a criança, para começar o dia ‘enchendo o tanque dela’! Além disso, estipule horários para brincar juntos, para você trabalhar, horário para as crianças lavarem roupa com o papai e depois lavarem louças com a mamãe. Horário para fazer almoço, horário para trabalhar, horário para sentar novamente pra brincar.

Organizar o dia ajuda a controlar a ansiedade da criança. Os pequenos precisam de ritmo, precisam de previsibilidade, e isso pode ajudar demais a controlar a vontade da criança te chamar o dia inteiro. Você vai dizer “falta uma hora pro nosso horário de brincar” e isso vai organizar as expectativas dela. Outra dica: crie combinados específicos para esses dias. O que pode e o que não pode, deixando claro que são dias bem diferentes das nossas vidas. Esses combinados vão te ajudar a não pirar, porque quando são pré-estabelecidos, você não precisa explicar toda vez, só relembrar o que foi combinado.

“Lembra que vamos comer biscoitos só no lanche da tarde? Então vamos esperar”. Vale até fazer um quadrinho de rotina, assim você torna concreto: crianças entendem melhor o que conseguem ver, acompanhar, ir até lá olhar de novo pra confirmar. Isso também pode te ajudar a promover a autonomia da criança nesses dias. Deixe frutas na altura dela, permita que te ajude a fazer o almoço, por exemplo, cortando o queijo ou amassando as batatas. Vale até levar mais tempo pra cozinhar se isso for distrair as crianças e virar uma atividade em família. Outra dica importantíssima: explique as verdades para as crianças. Diga o que é o vírus, explique seu perigo, deixe claro os reais motivos de estarmos todos trancados, mesmo que de forma lúdica: queremos que o vírus não encontre ninguém e vá embora!