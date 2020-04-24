ES pode chegar a 2 mil casos do novo coronavírus no domingo

Casos de infecção pelo novo coronavírus no Espírito Santo estão crescendo de maneira acelerada Crédito: PIRO4D/Pixabay

O ritmo acelerado de crescimento do novo coronavírus (Covid-19) que o país vivencia pode levar o Espírito Santo a atingir 2 mil casos da doença no próximo domingo (26). A estimativa é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e, caso se confirme, a marca vai representar o surgimento de mil novos registros no intervalo de uma semana, a mesma quantidade que, do início da transmissão, levou dois meses para ser alcançada.

O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, fez a projeção com base na evolução da doença no Espírito Santo nos últimos dias, que agora apresenta um crescimento exponencial. Nesta quinta-feira (23), foram registrados 1.453 casos. Assim, ele reafirma a necessidade de a população respeitar as medidas de distanciamento social e isolamento dos grupos de risco.

"Muitos ainda não se dão conta da aceleração da curva, e é muito ruim a decisão individual de certas pessoas de adotar uma postura indisciplinada. Isso pode gerar um aumento abrupto de casos num momento em que a curva já está crescendo", frisa.

E acrescenta: "A possibilidade de crescer o número de casos em uma semana o que cresceu em dois meses é um absurdo. Não podemos relaxar. Também poderemos chegar a 60 óbitos no domingo, o dobro do que havia até a semana passada."

LETALIDADE

Tratando dos números ainda desta quinta - 1.453 casos e 43 mortes - o Espírito Santo tem uma taxa de letalidade de 2,96%, índice abaixo da média nacional de 6,7% na mesma data. Esse é um indicador que a Sesa também monitora para avaliar as medidas que são adotadas no combate ao novo coronavírus no Estado.

Nésio Fernandes diz que a marca estabelecida internamente é de 3,5% de taxa de letalidade - metade do que foi registrado, em média, pelo mundo - e que, se no Espírito Santo for alcançada, procedimentos deverão ser revistos.