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ES pode chegar a 2 mil casos do novo coronavírus no domingo

Confirmada a estimativa, a marca vai representar o surgimento de mil registros em uma semana, a mesma quantidade que, do início da infecção, levou dois meses para ser alcançada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 22:42

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 22:42

Coronavírus - Covid19
Casos de infecção pelo novo coronavírus no Espírito Santo estão crescendo de maneira acelerada Crédito: PIRO4D/Pixabay
O ritmo acelerado de crescimento do novo coronavírus (Covid-19) que o país vivencia pode levar o Espírito Santo a atingir 2 mil casos da doença no próximo domingo (26). A estimativa é da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e, caso se confirme, a marca vai representar o surgimento de mil novos registros no intervalo de uma semana, a mesma quantidade que, do início da transmissão, levou dois meses para ser alcançada. 
O secretário estadual da Saúde, Nésio Fernandes, fez a projeção com base na evolução da doença no Espírito Santo nos últimos dias, que agora apresenta um crescimento exponencial. Nesta quinta-feira (23), foram registrados 1.453 casos. Assim, ele reafirma a necessidade de a população respeitar as medidas de distanciamento social e isolamento dos grupos de risco.

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"Muitos ainda não se dão conta da aceleração da curva, e é muito ruim a decisão individual de certas pessoas de adotar uma postura  indisciplinada. Isso pode gerar um aumento abrupto de casos num momento em que a curva já está crescendo", frisa.
E acrescenta: "A possibilidade de crescer o número de casos em uma semana o que cresceu em dois meses é um absurdo. Não podemos relaxar. Também poderemos chegar a 60 óbitos no domingo, o dobro do que havia até a semana passada."

LETALIDADE

Tratando dos números ainda desta quinta - 1.453 casos e 43 mortes - o Espírito Santo tem uma taxa de letalidade de 2,96%, índice abaixo da média nacional de 6,7% na mesma data. Esse é um indicador que a Sesa também monitora para avaliar as medidas que são adotadas no combate ao novo coronavírus no Estado.

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Nésio Fernandes diz que a marca estabelecida internamente é de 3,5% de taxa de letalidade - metade do que foi registrado, em média, pelo mundo - e que, se no Espírito Santo for alcançada, procedimentos deverão ser revistos.
O secretário avalia que, para se chegar a esse índice, pode haver dois problemas no percurso: baixa testagem da população e eventuais falhas na assistência.  "Se testamos mais, a letalidade é menor. Não é que vai morrer pouco, mas significa que estão sendo adotadas melhores estratégias de enfrentamento. Ter boa testagem não modifica a evolução natural da doença, não muda a pandemia, mas permite reconhecer melhor a Covid-19 no território para atuar", pontua Nésio Fernandes. 

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