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Pandemia

Coronavírus: em novo recorde, Brasil registra 407 mortes em 24 horas

São 3.753 novos casos confirmados da Covid-19 de ontem para hoje no país;  as informações são do Ministério da Saúde
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 abr 2020 às 17:31

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 17:31

Covid-19
Há uma tendência de que novos recordes do Covid-19 ocorram nos próximos dias Crédito: Viktor Forgacs/ Unsplash
O Brasil registrou nesta quinta-feira, 23, um novo recorde de mortes por covid-19. Os números consolidados pelo Ministério da Saúde apontam que 407 pessoas morreram da doença nas últimas 24 horas. O maior número de mortes registradas em todo o País em um único dia era 217 óbitos.
O número de casos de contaminações em 24 horas também atingiu o seu pico, chegando a 3.735 confirmações de covid-19. O maior volume registrado em apenas um dia até agora tinha sido de 3.257 contaminações.
Com os dados desta quinta-feira, o Brasil soma 3.313 mortos e 49 492 casos oficialmente confirmados da doença. A curva no crescimento de óbitos e de novos pacientes acompanha uma tendência já verificada pelo Ministério da Saúde, que aponta os meses de maio e junho como o pico da doença em boa parte dos Estados do País.
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Apenas em São Paulo, foram 211 mortes de ontem para hoje. É importante ressaltar ainda que esses números não incluem as subnotificações, ou seja, pessoas que morreram nos últimos dias com os mesmos sintomas causados pelo novo coronavírus, mas que não tiveram a causa da morte investigada ou concluída até o momento.
Há uma tendência de que novos recordes ocorram nos próximos dias, dado o aumento do número de testes de contaminação realizados pelos órgãos de saúde, além do próprio avanço da doença, que tem se alastrado rapidamente.

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