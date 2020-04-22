Após reportagem, servidores do Iases doam sangue a menino com câncer no ES

Em meio ao delicado momento de restrições provocadas pelo crescimento dos casos da Covid-19, um grupo composto por 15 profissionais do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) promoveu uma campanha de doação de sangue para o menino Anthony, uma criança de um ano e oito meses, de Colatina, que faz tratamento contra um câncer de rim em um hospital de Vitória. A doação foi feita na manhã desta quarta-feira (22), mas a mobilização começou na última semana, a partir de uma matéria publicada em A Gazeta.
Os servidores, movidos pelo desejo de ajudar a criança, ficaram divididos entre o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) e o Hospital Santa Rita, ambos em Vitória, para evitar aglomeração.
O gerente de Segurança do Iases, Oseias Gerke, destacou a importância da união dos profissionais neste gesto de solidariedade. Doar sangue é um ato de amor ao próximo, e mais do que isso, gera esperança de vida e de saúde para quem mais precisa: pai, mãe, irmão, amigo ou mesmo uma pessoa que você nunca viu. Não importa quem será o beneficiado, mas sim, que outras pessoas terão novas oportunidades, novas chances de recomeçar a própria vida, disse. Ainda segundo o gerente, a Coordenadoria de Apoio Especializado (Caesp) fará desta iniciativa uma ação contínua.
Pós reportagem, servidores do Iases doam sangue a menino com câncer no ES
CAPIXABAS UNIDOS
Uma mobilização de solidariedade surpreendeu a família do menino Anthony. A criança precisa de transfusão de sangue porque perde a imunidade durante as sessões de quimioterapia e como os estoques estão vazios, por causa da pandemia de coronavírus, a família foi às redes sociais para pedir que as pessoas fossem doar. A surpresa foi que a postagem atingiu quase 700 compartilhamentos na última sexta-feira (17).
O menino trava uma luta contra o câncer desde os quatro meses de idade e chegou a retirar o rim esquerdo. A postagem feita pela mãe de Anthony, Adriana Cazotti, no Facebook, comoveu moradores da Grande Vitória. Como a família é do Noroeste do Estado, devido ao coronavírus, os amigos que sempre tinham o hábito de doar não puderam se deslocar para Vitória para fazer a doação desta vez.
"O estoque está em baixa por causa do coronavírus. Eles estavam com poucos doadores e o Anthony vira e mexe precisa de sangue, porque abaixa a imunidade. Automaticamente com a postagem, as pessoas foram me ligando e recebi várias mensagens relatando a doação. Inclusive, recebi relatos até sobre grupos de policiais que fizeram a doação. Foi uma demonstração de muito carinho, que nos deixa ainda mais fortes para enfrentar as batalhas", contou Adriana.
AGENDAMENTO EM VITÓRIA
Desde o dia 17 de março, o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes), em Vitória, está agendando horário para atender os doadores de sangue. A medida visa reduzir a circulação de não doadores na unidade para evitar aglomeração de pessoas no local, reduzindo a possibilidade de transmissão da Covid-19. A cada meia hora, a equipe atende dois doadores.
Também não é permitida a entrada de acompanhantes ou outras pessoas que não têm a intenção de realizar a doação, principalmente pessoas que apresentam sintomas de gripe ou resfriado como febre, tosse, dores de garganta, coriza, dores de cabeça, entre outros.
Os agendamentos para doação de sangue podem ser feitos pelo telefone 3636-7920, ou pelo e-mail [email protected]. Por ora são atendidos até seis candidatos à doação.