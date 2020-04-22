Após reportagem, servidores do Iases doam sangue a menino com câncer no ES

Quinze servidores, mobilizados pelo desejo de ajudar o próximo, se uniram para doar sangue ao menino Anthony Crédito: Iases

Em meio ao delicado momento de restrições provocadas pelo crescimento dos casos da Covid-19 , um grupo composto por 15 profissionais do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases) promoveu uma campanha de doação de sangue para o menino Anthony, uma criança de um ano e oito meses, de Colatina, que faz tratamento contra um câncer de rim em um hospital de Vitória. A doação foi feita na manhã desta quarta-feira (22), mas a mobilização começou na última semana, a partir de uma matéria publicada em A Gazeta

Os servidores, movidos pelo desejo de ajudar a criança, ficaram divididos entre o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) e o Hospital Santa Rita, ambos em Vitória, para evitar aglomeração.

O gerente de Segurança do Iases, Oseias Gerke, destacou a importância da união dos profissionais neste gesto de solidariedade. Doar sangue é um ato de amor ao próximo, e mais do que isso, gera esperança de vida e de saúde para quem mais precisa: pai, mãe, irmão, amigo ou mesmo uma pessoa que você nunca viu. Não importa quem será o beneficiado, mas sim, que outras pessoas terão novas oportunidades, novas chances de recomeçar a própria vida, disse. Ainda segundo o gerente, a Coordenadoria de Apoio Especializado (Caesp) fará desta iniciativa uma ação contínua.

Your browser does not support the audio element. Pós reportagem, servidores do Iases doam sangue a menino com câncer no ES

CAPIXABAS UNIDOS

Uma mobilização de solidariedade surpreendeu a família do menino Anthony. A criança precisa de transfusão de sangue porque perde a imunidade durante as sessões de quimioterapia e como os estoques estão vazios, por causa da pandemia de coronavírus, a família foi às redes sociais para pedir que as pessoas fossem doar. A surpresa foi que a postagem atingiu quase 700 compartilhamentos na última sexta-feira (17).

O menino trava uma luta contra o câncer desde os quatro meses de idade e chegou a retirar o rim esquerdo. A postagem feita pela mãe de Anthony, Adriana Cazotti, no Facebook, comoveu moradores da Grande Vitória. Como a família é do Noroeste do Estado, devido ao coronavírus, os amigos que sempre tinham o hábito de doar não puderam se deslocar para Vitória para fazer a doação desta vez.

"O estoque está em baixa por causa do coronavírus. Eles estavam com poucos doadores e o Anthony vira e mexe precisa de sangue, porque abaixa a imunidade. Automaticamente com a postagem, as pessoas foram me ligando e recebi várias mensagens relatando a doação. Inclusive, recebi relatos até sobre grupos de policiais que fizeram a doação. Foi uma demonstração de muito carinho, que nos deixa ainda mais fortes para enfrentar as batalhas", contou Adriana.

AGENDAMENTO EM VITÓRIA

Desde o dia 17 de março, o Centro Estadual de Hemoterapia e Hematologia Marcos Daniel Santos (Hemoes), em Vitória, está agendando horário para atender os doadores de sangue. A medida visa reduzir a circulação de não doadores na unidade para evitar aglomeração de pessoas no local, reduzindo a possibilidade de transmissão da Covid-19. A cada meia hora, a equipe atende dois doadores.

Também não é permitida a entrada de acompanhantes ou outras pessoas que não têm a intenção de realizar a doação, principalmente pessoas que apresentam sintomas de gripe ou resfriado como febre, tosse, dores de garganta, coriza, dores de cabeça, entre outros.