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Já foram mais de 200

Coronavírus: enfermeiro de Vitória faz máscaras e distribui a pacientes

Adriano Gonçalves, de 42 anos, percebeu dificuldade de pacientes em comprar máscaras de proteção e decidiu criar rede de solidariedade em meio à pandemia da Covid-19 no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 10:48

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 10:48

Enfermeiro de Vitória faz máscaras para ajudar no combate ao coronavírus
Adriano faz máscaras para ajudar no combate ao coronavírus em Vitória Crédito: Adriano Gonçalves de Oliveira
No momento atual, de crescimento no número de vítimas da pandemia do novo coronavírus, surgem também exemplos de atos de solidariedade que dão esperança. Exemplo disso é o do enfermeiro Adriano Gonçalves de Oliveira, de 42 anos, que trabalha no Pronto Atendimento de São Pedro, em Vitória. Ele decidiu, ciente da dificuldade de encontrar máscaras no mercado, confeccioná-las e distribuir de graça aos pacientes.
De acordo com ele, que atua no setor de classificação, realizando a primeira abordagem a quem chega ao PA, muita gente que apresenta sintomas gripais, sem proteção, deixa outros pacientes vulneráveis à Covid-19. "Infelizmente não temos encontrado máscaras para vender. Recebi doação de material em TNT, desenvolvi um protótipo das máscaras e levei para a costureira. O modelo oferece 50% de barreira de proteção", afirmou.

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MOTIVAÇÃO

O enfermeiro, que garantiu que para os funcionários não faltam máscaras, contou que a motivação dele foi realmente atender às recomendações divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). "É necessário criar uma barreira e proteger as pessoas, todo paciente deve usar máscara. Cada uma delas evita que dez outras pessoas sejam contaminadas, mesmo por alguém assintomático. Já fiz 200 em três dias e coloquei em uso. Neste sábado (18) busquei mais 100. Pretendo chegar a mil nesta semana", comemorou.
Enfermeiro de Vitória faz máscaras para ajudar no combate ao coronavírus
  Crédito: Adriano Gonçalves de Oliveira
Adriano contou também, emocionado, que recebeu os parabéns de colegas pela iniciativa. "Estou me sentindo útil. Sou um profissional engajado, com intenção de ajudar o próximo. Quero espalhar isso para outras pessoas, envolver mais costureiras também. Espero que isso se multiplique e que mais gente ingresse nesse tipo de ação", finalizou.

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