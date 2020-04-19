Coronavírus: enfermeiro de Vitória faz máscaras e distribui a pacientes

Adriano faz máscaras para ajudar no combate ao coronavírus em Vitória Crédito: Adriano Gonçalves de Oliveira

No momento atual, de crescimento no número de vítimas da pandemia do novo coronavírus, surgem também exemplos de atos de solidariedade que dão esperança. Exemplo disso é o do enfermeiro Adriano Gonçalves de Oliveira, de 42 anos, que trabalha no Pronto Atendimento de São Pedro, em Vitória. Ele decidiu, ciente da dificuldade de encontrar máscaras no mercado, confeccioná-las e distribuir de graça aos pacientes.

De acordo com ele, que atua no setor de classificação, realizando a primeira abordagem a quem chega ao PA, muita gente que apresenta sintomas gripais, sem proteção, deixa outros pacientes vulneráveis à Covid-19. "Infelizmente não temos encontrado máscaras para vender. Recebi doação de material em TNT, desenvolvi um protótipo das máscaras e levei para a costureira. O modelo oferece 50% de barreira de proteção", afirmou.

MOTIVAÇÃO

O enfermeiro, que garantiu que para os funcionários não faltam máscaras, contou que a motivação dele foi realmente atender às recomendações divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS). "É necessário criar uma barreira e proteger as pessoas, todo paciente deve usar máscara. Cada uma delas evita que dez outras pessoas sejam contaminadas, mesmo por alguém assintomático. Já fiz 200 em três dias e coloquei em uso. Neste sábado (18) busquei mais 100. Pretendo chegar a mil nesta semana", comemorou.

Crédito: Adriano Gonçalves de Oliveira