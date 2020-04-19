Coronavírus: como usar máscara de proteção e óculos ao mesmo tempo

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Para evitar o contágio pelo novo coronavírus , uma medida que se impõe é o uso de máscaras cobrindo a boca e o nariz. A utilização destes itens serve como barreira que, somada à higiene adequada das mãos e o uso de álcool em gel, pode ser bastante eficaz. Nesse sentido, algumas pessoas se veem em dúvida sobre como utilizar máscaras quando também necessitam usar óculos. A respeito disso, a reportagem conversou com especialistas que trouxeram dicas importantes sobre o assunto.

Para o enfermeiro estomaterapeuta Rafael Colodetti, os óculos sempre devem ser colocados sobre a máscara. "É preciso ajustar os óculos por cima da máscara, se não o indivíduo fica respirando e embaçando as lentes e isso atrapalha. Quando tenta consertar, acaba se contaminando", iniciou.

Ele ainda destacou que existe mais de um tipo de máscara e que há opções mais ou menos maleáveis. "Esta comum ou cirúrgica tem superfície de ajuste na ponta do nariz, sendo mais maleável. Quando vai tratar de um paciente já infectado, no entanto, o profissional da saúde usa a N95, que é menos maleável. Nesses casos, as máscaras podem gerar até lesões. Para evitá-las, as pessoas devem atentar ao ajuste correto do clip nasal dependendo do rosto de cada um. Usando da forma correta, estarão mais protegidas e confortáveis", explicou.

PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Para Samhia Abud, fonoaudióloga da Utin de um hospital na Serra, o adequado para quem é da área da saúde e precisa se proteger é não colocar nada por baixo das máscaras e dos óculos de vedação.

Algumas vezes, os equipamentos de proteção podem machucar ou incomodam e os profissionais recorrem a um terceiro produto para diminuir o impacto, o que não é recomendado. "Ao usar algo como um micropore, diminui-se a eficácia, alterando a vedação dos dispositivos. Caso seja utilizado algo neste sentido, aumenta-se o risco de contaminação", reiterou.

No caso dos profissionais da saúde, adota-se uma espécie de película com a função de proteger as cavidades do rosto. "A película é colocada na região do dorso do nariz, na testa e nas bochechas, para minimizar as lesões. Todos os EPIs, com um tempo de uso prolongado, acabam causando lesões na pele. Mas deve-se lembrar que essa proteção é somente para profissionais da área. Não devemos usar nada abaixo das máscaras e dos óculos", concluiu.

RESUMO DE DICAS