Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Coronavírus: como usar máscara de proteção e óculos ao mesmo tempo
Aprenda o jeito correto

Coronavírus: como usar máscara de proteção e óculos ao mesmo tempo

Especialistas esclarecem qual é o jeito certo de usar máscara e óculos para se proteger contra a Covid-19; profissionais de saúde também têm que ter atenção ao usar EPIs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 10:39

Publicado em 19 de Abril de 2020 às 10:39

Mulher com máscara: coronavírus, covid-19
  Crédito: Shutterstock
Para evitar o contágio pelo novo coronavírus, uma medida que se impõe é o uso de máscaras cobrindo a boca e o nariz. A utilização destes itens serve como barreira que, somada à higiene adequada das mãos e o uso de álcool em gel, pode ser bastante eficaz. Nesse sentido, algumas pessoas se veem em dúvida sobre como utilizar máscaras quando também necessitam usar óculos. A respeito disso, a reportagem conversou com especialistas que trouxeram dicas importantes sobre o assunto.
Para o enfermeiro estomaterapeuta Rafael Colodetti, os óculos sempre devem ser colocados sobre a máscara. "É preciso ajustar os óculos por cima da máscara, se não o indivíduo fica respirando e embaçando as lentes e isso atrapalha. Quando tenta consertar, acaba se contaminando", iniciou.
Ele ainda destacou que existe mais de um tipo de máscara e que há opções mais ou menos maleáveis. "Esta comum ou cirúrgica tem superfície de ajuste na ponta do nariz, sendo mais maleável. Quando vai tratar de um paciente já infectado, no entanto, o profissional da saúde usa a N95, que é menos maleável. Nesses casos, as máscaras podem gerar até lesões. Para evitá-las, as pessoas devem atentar ao ajuste correto do clip nasal dependendo do rosto de cada um. Usando da forma correta, estarão mais protegidas e confortáveis", explicou.

PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Para Samhia Abud, fonoaudióloga da Utin de um hospital na Serra, o adequado para quem é da área da saúde e precisa se proteger é não colocar nada por baixo das máscaras e dos óculos de vedação.

Veja Também

Coronavírus no ES: Casagrande faz novo pronunciamento e anuncia medidas

Coronavírus: Luciano Rezende suspende feiras livres em Vitória

Confira os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo

Algumas vezes, os equipamentos de proteção podem machucar ou incomodam e os profissionais recorrem a um terceiro produto para diminuir o impacto, o que não é recomendado. "Ao usar algo como um micropore, diminui-se a eficácia, alterando a vedação dos dispositivos. Caso seja utilizado algo neste sentido, aumenta-se o risco de contaminação", reiterou. 
No caso dos profissionais da saúde, adota-se uma espécie de película com a função de proteger as cavidades do rosto. "A película é colocada na região do dorso do nariz, na testa e nas bochechas, para minimizar as lesões. Todos os EPIs, com um tempo de uso prolongado, acabam causando lesões na pele. Mas deve-se lembrar que essa proteção é somente para profissionais da área. Não devemos usar nada abaixo das máscaras e dos óculos", concluiu.

RESUMO DE DICAS

Não utilizar micropore ou outros adesivos para proteger

É preciso ajustar os óculos por cima da máscara, do contrário o indivíduo fica respirando e embaçando as lentes e isso atrapalha;
A área de contato com o nariz deve ser ajustada a depender do rosto de cada um;
O uso de itens como um micropore, diminui a eficácia da máscara de proteção, alterando a vedação. Caso seja utilizado algo neste sentido, aumenta-se o risco de contaminação.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados