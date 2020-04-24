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Prevenção

Cidades do Sul do ES fazem barreiras sanitárias para evitar Covid-19

Quem chega aos municípios de Castelo, Presidente Kennedy e Anchieta recebe orientação sobre a prevenção da doença
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 12:28

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 12:28

Barreiras sanitárias em Castelo, no Sul do ES
Barreiras sanitárias em Castelo, no Sul do ES Crédito: Prefeitura Castelo/Divulgação
Para evitar a proliferação e o aumento de casos do novo coronavírus (Covid-19), algumas cidades da Região Sul do Estado, como CasteloPresidente Kennedy e Anchieta, estão com barreiras sanitárias educativas, orientando quem chega aos municípios sobre higienização e aferindo a temperatura.

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Em Castelo, quatro casos de Covid-19 foram confirmados e a barreira está nas rodovias estaduais Pedro Cola, que liga ao município de Venda Nova do Imigrante, e Fued Nemer, que liga a Cachoeiro de Itapemirim.
Em cada ponto, das 7h às 16h, os veículos são abordados por uma equipe composta por dois técnicos de enfermagem, um segurança, um motorista, três profissionais de apoio aos seguranças, dois agentes de saúde e uma equipe de apoio composta pela Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil.
Durante a operação serão abordados todos os veículos possíveis, preferencialmente os veículos de transporte de passageiros e cargas. A implantação dessas barreiras é mais uma ação da prefeitura nessa guerra contra o coronavírus, explicou o prefeito de Castelo, Domingos Fracaroli.
Após primeira morte, Presidente Kennedy faz barreiras nas entradas do município Crédito: Prefeitura de Presidente Kennedy/Divulgação
No município de Presidente Kennedy, onde três casos confirmados foram confirmados e uma morte pelo novo coronavírus, a prefeitura está com barreiras nas entradas do município por Marataízes, BR 101 e Rio de Janeiro. Quem apresenta sinais de febre, é orientado a retornar para seu destino de origem.
Já em Anchieta, as barreiras estão nos limites com Piúma, Guarapari e Alfredo Chaves, que, neste caso, foi assumida pelo governo estadual, depois que o município foi classificado como de risco alto de contaminação da Covid-19.
Barreiras sanitárias em Anchieta, no Sul do ES
Barreiras sanitárias em Anchieta, no Sul do ES Crédito: Prefeitura de Anchieta/Divulgação
Anchieta registrou até a noite desta quinta-feira (23), sete resultados positivos para o novo coronavírus. Segundo a prefeitura, a guarda municipal está fiscalizando também o acesso às praias.

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