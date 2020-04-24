'A gravidade dos pacientes cresceu absurdamente', diz médico de UTI no ES

Leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Reprodução/TV

Diante do aumento significativo no número de casos e de mortes por coronavírus no Espírito Santo , especialmente na última semana, o relato de especialistas que lidam diretamente com pacientes graves no tratamento da doença refletem os números contabilizados. O médico intensivista Eduardo Castro, que trabalha no setor de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de hospital particular da Serra, afirmou que a gravidade de pacientes cresceu nos últimos dias.

"Os últimos 10 dias, na última semana, praticamente, os plantões foram muito intensos. Não deu tempo de sentar na cama nem um minuto, porque a gravidade dos pacientes cresceu absurdamente nesses últimos 10 dias. (Chegaram pacientes) cada vez mais graves" Eduardo Castro - Médico intensivista

O médico intensivista Eduardo Castro em entrevista à TV Gazeta Crédito: Reprodução / TV Gazeta

De acordo com a última atualização dos dados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quinta-feira (23), o Espírito Santo tem 1453 casos confirmados do novo coronavírus, com 43 mortes. Em relação aos internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), a última atualização da Sesa, na terça-feira (22), informava que 84 pacientes estavam em leitos de cuidados intensivos.

Para enfrentar esse agravamento dos pacientes, o médico destaca a importância de equipes bem treinadas e estruturadas para que o tratamento contra a Covid-19 seja feito de forma adequada.

Existem pacientes que vão ficar com uma incapacidade de oxigenar o sangue muito grande e vão evoluir mal por conta disso, então, esse paciente depende muito de uma equipe de terapia intensiva muito bem treinada, que tenha equipamentos que realmente possam atender essa demanda.

CAPACIDADE LIMITADA

Para alertar a população da gravidade da doença e do tempo de tratamento, o médico faz projeções com base em números já observados. No Espírito Santo, em caso de metade da população ser contaminada, os leitos de UTI disponíveis não chegariam perto de serem suficientes para atender a demanda.

Se a gente pensar na população capixaba como um todo, temos quatro milhões de habitantes. Se metade da população se infectar e 5% precisar de suporte de UTI, você vai ver que ter 500 leitos não dá para saída. E o tempo de internação desses pacientes é longo. Os pacientes que evoluem bem vão ter um tempo de internação de 7 a 10 dias. Os pacientes que precisarem de terapia intensiva vão ficar internados por 30 a 40 dias. Não é algo que você consiga resolver rápido.

IMPORTÂNCIA DO DISTANCIAMENTO

Diante deste panorama, o especialista enfatiza a importância do isolamento social, principalmente, em cidades que registram um alto índice de contaminação e confirmação de casos, como nos municípios da Grande Vitoria. O médico ainda explica as estimativas de pico, que são constantemente postergadas. Para Castro, isso se dá por conta das diferentes variáveis dos países utilizados como referência.