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Pandemia de Covid-19

Deitar de bruços ajuda no tratamento de coronavírus em UTI?

Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o médico Eduardo Castro, relata que a prática redistribui o fluxo de sangue no corpo, melhorando a capacidade de chegada de oxigênio. Isso pode reduzir a necessidade do uso de respiradores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 09:47

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 09:47

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
Colocar o paciente deitado de bruços ajuda no tratamento contra o novo coronavírus. É o que relata o médico intensivista Eduardo Castro, que tem experiência de mais de 20 anos de trabalho em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e atua no Espírito Santo.
Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o médico relatou que a prática redistribui o fluxo de sangue no corpo, melhorando a capacidade de chegada de oxigênio. Isso pode reduzir a necessidade do uso de respiradores.
"Quando você coloca esse paciente de bruços, você redistribui esse fluxo de sangue que passe por regiões menos acometidas, melhorando a capacidade de chegada desse oxigênio e, à medida que aumenta a eficiência, você começa a gastar menos energia, cansar menos para fazer o mesmo exercício", conta o médico, que fez a experiência com 16 pacientes em UTIs e observou melhora na respiração deles.
Hoje, a aquisição de respiradores é um desafio para autoridades. O governador do Estado, Renato Casagrande, tem expressado preocupação com a dificuldade. Nesta semana, o Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, precisou recorrer à Justiça para impedir que o governo federal ficasse com os 59 equipamentos que haviam sido solicitados pelo Estado.
Mesmo com decisão favorável, os respiradores não chegaram. Esses aparelhos são essenciais no tratamento dos casos mais graves de Covid-19. Eles mantêm os pacientes respirando de forma artificial até que o corpo consiga combater o vírus.

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