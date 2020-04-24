Deitar de bruços ajuda no tratamento de coronavírus em UTI?

Em entrevista ao Bom Dia ES , da TV Gazeta, o médico relatou que a prática redistribui o fluxo de sangue no corpo, melhorando a capacidade de chegada de oxigênio. Isso pode reduzir a necessidade do uso de respiradores.

"Quando você coloca esse paciente de bruços, você redistribui esse fluxo de sangue que passe por regiões menos acometidas, melhorando a capacidade de chegada desse oxigênio e, à medida que aumenta a eficiência, você começa a gastar menos energia, cansar menos para fazer o mesmo exercício", conta o médico, que fez a experiência com 16 pacientes em UTIs e observou melhora na respiração deles.