Coronavírus no ES: Piúma oferece atendimento psicológico por WhatsApp

O serviço, disponibilizado pela Secretaria de Assistência Social, funciona via Whatsapp, de 8h às 18h. O número de WhatsApp disponível às pessoas que precisam de suporte psicológico online é (28) 99900-9743. O objetivo da prefeitura é minimizar os impactos na saúde mental, causado pelos efeitos da crise com a chegada do coronavírus, que modificou a rotina da maioria dos brasileiros.