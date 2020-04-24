Os moradores de Piúma, no Litoral Sul do Estado, poderão ter o apoio de um psicólogo neste período de combate ao novo coronavírus. O serviço é disponibilizado pela prefeitura do balneário por meio de um aplicativo de mensagens no telefone celular. A ideia, segundo a prefeita Martha Sherrer, é amenizar a ausência de convívio social.
O serviço, disponibilizado pela Secretaria de Assistência Social, funciona via Whatsapp, de 8h às 18h. O número de WhatsApp disponível às pessoas que precisam de suporte psicológico online é (28) 99900-9743. O objetivo da prefeitura é minimizar os impactos na saúde mental, causado pelos efeitos da crise com a chegada do coronavírus, que modificou a rotina da maioria dos brasileiros.
Coronavírus no ES - Piúma oferece atendimento psicológico por WhatsApp
Uma medida necessária, tendo em vista que a depressão, um fator que também pode levar à morte, deve ser combatida com seriedade e eficácia, disse a prefeita.