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Covid-19

Coronavírus no ES: Piúma oferece atendimento psicológico por WhatsApp

Serviço é disponibilizado pela prefeitura do balneário por meio do aplicativo de mensagens no telefone celular
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 18:18

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 18:18

O grupo de elite da Polícia Civil no WhatsApp ficou com apenas 12 dos 40 integrantes originais
O serviço, disponibilizado pela Secretaria de Assistência Social, funciona via Whatsapp Crédito: Reprodução
Os moradores de Piúma, no Litoral Sul do Estado, poderão ter o apoio de um psicólogo neste período de combate ao novo coronavírus. O serviço é disponibilizado pela prefeitura do balneário por meio de um aplicativo de mensagens no telefone celular. A ideia, segundo a prefeita Martha Sherrer, é amenizar a ausência de convívio social.
O serviço, disponibilizado pela Secretaria de Assistência Social, funciona via Whatsapp, de 8h às 18h. O número de WhatsApp disponível às pessoas que precisam de suporte psicológico online é (28) 99900-9743. O objetivo da prefeitura é minimizar os impactos na saúde mental, causado pelos efeitos da crise com a chegada do coronavírus, que modificou a rotina da maioria dos brasileiros.
Coronavírus no ES - Piúma oferece atendimento psicológico por WhatsApp
Uma medida necessária, tendo em vista que a depressão, um fator que também pode levar à morte, deve ser combatida com seriedade e eficácia, disse a prefeita.

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