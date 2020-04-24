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Coronavírus: mesmo de máscara, exercício ao ar livre deve ser evitado

Infectologista alerta para alto risco de contágio durante atividade física e afirma que usar a máscara ao se exercitar pode causar mal-estar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 abr 2020 às 16:02

Publicado em 24 de Abril de 2020 às 16:02

Na orla das praias de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa algumas pessoas estão atendendo a determinação do governo de usar máscara de proteção contra o coronavírus
Na orla das praias de Itaparica, Itapoã e Praia da Costa algumas pessoas estão atendendo a determinação do governo de usar máscara de proteção contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Durante o isolamento, algumas pessoas estão mantendo (ou adotaram) o hábito de realizar atividade física ao ar livre, correndo ou caminhando na praia, por exemplo. Isso porque, a princípio, dessa forma, seria possível manter a distância de 1,5 a 2 metros dos outros praticantes, o que é recomendado para evitar a contaminação pelo coronavírus.
Entretanto, um estudo europeu recente revelou que esse distanciamento mínimo indicado na prevenção da Covid-19 pode não se aplicar para quem está em movimento. Uma simulação feita por cientistas da Bélgica e da Holanda mostrou que, ao caminhar ou correr, um indivíduo pode exalar ou inalar microgotículas contendo vírus num raio muito maior, de até 10 metros. A pesquisa europeia apontou ainda que, quanto maior a velocidade do exercício, maior a distância que precisaria ser mantida para evitar o contato com as partículas.
Isso significa que, se a pessoa for portadora assintomática do SARS-CoV-2, pode espalhar o vírus por uma área muito maior. Assim como os praticantes de atividades físicas também correm mais risco de se contaminar porque podem entrar em nuvens que contenham coronavírus em suspensão (o vírus sobreviveria até 3 horas suspenso no ar, de acordo com estudos feitos nos Estados Unidos).
A infectologista da Unimed Vitória Rubia Miossi destaca que a recomendação continua sendo a mesma: quem puder ficar em casa, não saia, nem mesmo para fazer atividades físicas ao ar livre. "O ideal é fazer exercício em casa mesmo. É muito mais seguro para todos. Com sintomas de gripe, então, mesmo que leves, não saia de jeito nenhum", recomenda.

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Algumas pessoas também estão optando por usar máscara durante as atividades físicas ao ar livre. Mas a médica alerta que isso também não é indicado. A máscara pode gerar desconforto respiratório na hora do exercício e causar mal-estar ou até mesmo um desmaio, em alguns casos. Por isso, a especialista reforça: O certo é não praticar nenhuma atividade fora de casa.
Rúbia Miossi enfatiza que a medida de segurança principal neste momento de pandemia é o máximo de afastamento possível entre as pessoas. É a melhor forma de contermos a proliferação do vírus".

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