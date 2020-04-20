Piúma registra primeiro caso do novo coronavírus

Sede da Prefeitura de Piúma, localizada no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Piúma

O município de Piúma registra o primeiro caso do novo coronavírus . O paciente, segundo a prefeitura, está internado em estado grave na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim , unidade de referência para a Covid 19 no Sul do Estado.

Em um vídeo, divulgado nesta segunda-feira (20) na rede social da prefeita interina, Martha Scherrer, ela e o secretário de Saúde, Alexandre Marconi, falam do caso e reforçaram a necessidade das pessoas que apresentarem qualquer sintoma da doença, ou até mesmo uma gripe, procurem as unidades de saúde do município, para que a cidade tome as providências e impeça o avanço da doença de forma comunitária.

Gostaríamos de salientar e chamar a atenção para a necessidade do paciente entrar no serviço de saúde do nosso município. Este paciente se encontra na Santa Casa de Cachoeiro e está internado na UTI em um estado delicado, disse Marconi.