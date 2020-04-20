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Covid-19

Piúma registra primeiro caso do novo coronavírus

Paciente, segundo a prefeitura, está internado em estado grave na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2020 às 17:06

Publicado em 20 de Abril de 2020 às 17:06

Sede da Prefeitura de Piúma, localizada no Litoral Sul do Espírito Santo
Sede da Prefeitura de Piúma, localizada no Litoral Sul do Espírito Santo Crédito: Prefeitura de Piúma
O município de Piúma registra o primeiro caso do novo coronavírus. O paciente, segundo a prefeitura, está internado em estado grave na Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, unidade de referência para a Covid 19 no Sul do Estado.
Em um vídeo, divulgado nesta segunda-feira (20) na rede social da prefeita interina, Martha Scherrer, ela e o secretário de Saúde, Alexandre Marconi, falam do caso e reforçaram a necessidade das pessoas que apresentarem qualquer sintoma da doença, ou até mesmo uma gripe, procurem as unidades de saúde do município, para que a cidade tome as providências e impeça o avanço da doença de forma comunitária.

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Gostaríamos de salientar e chamar a atenção para a necessidade do paciente entrar no serviço de saúde do nosso município. Este paciente se encontra na Santa Casa de Cachoeiro e está internado na UTI em um estado delicado, disse Marconi.
A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro informou que, na última sexta-feira (17), recebeu um paciente de 55 anos com teste positivo para coronavírus. Ele está internado na UTI e recebendo os cuidados necessários para o tratamento da doença.

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