Coronavírus: número de casos confirmados no ES sobe para 1.168

Imagem do vírus coronavírus analisado no laboratório Crédito: Freepik

O Espírito Santo acumula 1.168 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até a tarde deste domingo (19). A última atualização no sábado (18) do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), mostrava 1.099 casos no Estado. Foram 69 novos casos nas últimas 24h.

Neste domingo, o número de mortes chega a 33 . O Estado registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

Dos casos confirmados até este domingo (19), 122 estão internados. Desses, 58 encontram-se em hospitais privados, sendo 28 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI), e 64 pacientes internados nos hospitais estaduais de referência à Covid-19, desses, 39 estão em UTI.

As três mortes registradas neste domingo são de uma mulher de 61 anos, moradora de Presidente Kennedy, que estava internada no Hospital Estadual Dório Silva; uma mulher de 59 anos, moradora de Vila Velha, internada no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves; e de um homem de 86 anos, morador de Serra, que também estava no Jayme.

Todos apresentavam comorbidades, ou seja, estavam enquadrados no grupo de risco do novo coronavírus, segundo informações da Sesa. Considerando as 33 vítimas fatais até aqui, as cidades com mais óbitos por coronavírus no Estado são: Serra, com 11 moradores que morreram pela doença; Vitória, com nove; e Vila Velha, com sete mortes.

CURADOS

227 pessoas curadas. Na última quarta-feira (15), o O painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, contabiliza neste domingo (19),pessoas curadas. Na última quarta-feira (15), o número de curados chamou a atenção . Naquela data, eram 462 pacientes recuperados da Covid-19, 376 pessoas a mais que o dado informado no boletim do dia anterior (14), quando havia 86 curados.

A justificativa do governo era uma mudança no processo de notificações que passaram a ser realizadas pelo Sistema de Informação em Saúde e-SUS. Os dados são repassados pelos municípios e ficam concentrados na ferramenta Painel Covid-19, dentro do portal do coronavírus, criado pelo Governo do Estado para reunir todos os dados relacionados à doença em solo capixaba.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.