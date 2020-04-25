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Pandemia

Sobe para 52 o número de mortes por causa do coronavírus no ES

Dados referentes à Covid-19 foram atualizados na tarde deste sábado (25); casos confirmados da doença também aumentaram para 1.711
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2020 às 16:06

Publicado em 25 de Abril de 2020 às 16:06

Coronavírus - Covid19
Espírito Santo já registra dezenas de mortes decorrentes do novo coronavírus Crédito: PIRO4D | Pixabay
ATUALIZAÇÃO: A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), após uma primeira atualização do seu painel de monitoramento do coronavírus, às 16 horas deste sábado (25), atualizou novamente o site uma hora depois. Com isso, o número de casos confirmados no Espírito Santo passou de 1.665 para 1.711. Outro dado alterado foi a taxa de mortalidade, que aumentou de 2,98% para 3,04%. Esta matéria foi atualizada com base nas últimas informações divulgadas. 
Pelo quarto dia consecutivo, o número de pessoas que perderam a vida por causa do novo coronavírus no Espírito Santo cresceu. Desde o início da pandemia até as 17 horas deste sábado (25), o Estado registrou 52 mortes, sendo cinco novos óbitos no intervalo de 24 horas. 
Entre os registros divulgados no Painel da Covid-19 da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) está óbito de um profissional da saúde, que era natural de Minas Gerais e estava no Estado a passeio; e o de um detento capixaba que estava em prisão domiciliar há aproximadamente uma semana.
 > CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Além do acréscimo no número de mortes, a atualização desta tarde trouxe um aumento na quantidade de casos confirmados, com 46 novos registros, totalizando 1.711 desde o início de março. Os pacientes considerados curados totalizam 468. Com tais dados, a taxa de letalidade no Estado está em 3,04%.
 > CORONAVÍRUS | A cobertura completa

COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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