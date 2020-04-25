Sobe para 52 o número de mortes por causa do coronavírus no ES

Espírito Santo já registra dezenas de mortes decorrentes do novo coronavírus Crédito: PIRO4D | Pixabay

ATUALIZAÇÃO: A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), após uma primeira atualização do seu painel de monitoramento do coronavírus, às 16 horas deste sábado (25), atualizou novamente o site uma hora depois. Com isso, o número de casos confirmados no Espírito Santo passou de 1.665 para 1.711. Outro dado alterado foi a taxa de mortalidade, que aumentou de 2,98% para 3,04%. Esta matéria foi atualizada com base nas últimas informações divulgadas.

Pelo quarto dia consecutivo, o número de pessoas que perderam a vida por causa do novo coronavírus no Espírito Santo cresceu. Desde o início da pandemia até as 17 horas deste sábado (25), o Estado registrou 52 mortes, sendo cinco novos óbitos no intervalo de 24 horas.

Além do acréscimo no número de mortes, a atualização desta tarde trouxe um aumento na quantidade de casos confirmados, com 46 novos registros, totalizando 1.711 desde o início de março. Os pacientes considerados curados totalizam 468. Com tais dados, a taxa de letalidade no Estado está em 3,04%.

COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.