De acordo com o Painel Covid-19, atualizado nesta quarta-feira (22) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), já são 284 profissionais da saúde infectados pelo novo coronavírus no Espírito Santo. Além disso, foi confirmado o primeiro óbito neste segmento, alcançando a taxa de letalidade de 0,35%. Na terça-feira (21), até às 13h, haviam sido registrados 171 casos da Covid-19 entre estes profissionais.
O número geral de casos confirmados no Estado chegou a 1.351, o que representa 38 casos a mais nas últimas 24h. O número de mortes aumentou de 34 para 37 também nesta quarta-feira (22). Do total de pessoas diagnosticadas com a doença, 342 estão curadas. Nesta quinta (23), o subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin, informou que o profissional de saúde vítima de coronavírus era de MG e estava a passeio no ES.
ES confirma primeira morte de profissional de saúde por coronavírus
COMO SE PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.