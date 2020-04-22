Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • ES confirma primeira morte de profissional de saúde por coronavírus
Pandemia

ES confirma primeira morte de profissional de saúde por coronavírus

A informação consta no Painel Covid-19 do Governo do Estado. Além do óbito, há a confirmação de que 284 profissionais da saúde estão contaminados no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 20:52

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 20:52

Painel da Sesa acompanha número de casos de profissionais da saúde com a Covid-19 no ES
Painel da Sesa acompanha número de casos de profissionais da saúde com a Covid-19 no ES Crédito: Sesa
De acordo com o Painel Covid-19, atualizado nesta quarta-feira (22) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), já são 284 profissionais da saúde infectados pelo novo coronavírus no Espírito Santo. Além disso, foi confirmado o primeiro óbito neste segmento, alcançando a taxa de letalidade de 0,35%. Na terça-feira (21), até às 13h, haviam sido registrados 171 casos da Covid-19 entre estes profissionais.
O número geral de casos confirmados no Estado chegou a 1.351, o que representa 38 casos a mais nas últimas 24h. O número de mortes aumentou de 34 para 37 também nesta quarta-feira (22). Do total de pessoas diagnosticadas com a doença, 342 estão curadas. Nesta quinta (23), o subsecretário de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin, informou que o profissional de saúde vítima de coronavírus era de MG e estava a passeio no ES.
ES confirma primeira morte de profissional de saúde por coronavírus

COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

Veja Também

Com comércio aberto no interior, Casagrande pede: "Fiquem em casa"

Coronavírus: projeto ajuda alunos da rede pública com foco no vestibular

Coronavírus: veja quais são as cidades do ES com maior risco de contágio

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Falta de sinalização e buracos elevam risco de acidentes na BR 259 no ES
Governador Ricardo Ferraço com Marcela Bussinguer, secretária de Direitos Humanos
Advogada vai assumir Secretaria de Direitos Humanos no ES
Hugo Cibien, piloto capixaba da Copa Truck
Do Fundo do grid ao pódio: A saga de Hugo Cibien em Santa Cruz do Sul

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados