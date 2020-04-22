Desde o início da pandemia, 37 pessoas já morreram por causa do novo coronavírus no Espírito Santo, de acordo com os dados divulgados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quarta-feira (22). O número representa um aumento de três casos, em comparação ao divulgado na atualização do dia anterior.
Além das dezenas de óbitos registrados, o Estado já soma 1.351 casos confirmados da doença número que também teve um acréscimo (de 38 casos) nas últimas 24 horas. Desse total de diagnosticados com o novo coronavírus, 342 pessoas já se recuperaram e são consideradas curadas.
Covid-19 - 37 pessoas já morreram por causa da doença no ES
COMO SE PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
- Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.