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Pandemia

Covid-19: 37 pessoas já morreram por causa da doença no ES

Atualização do número de óbitos saiu na tarde desta quarta-feira (22), no painel do governo estadual; casos confirmados chegaram a 1.351
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 16:48

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 16:48

Covid-19
ES registra 37 mortes por causa do novo coronavírus Crédito: Viktor Forgacs/ Unsplash
Desde o início da pandemia, 37 pessoas já morreram por causa do novo coronavírus no Espírito Santo, de acordo com os dados divulgados no Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), na tarde desta quarta-feira (22). O número representa um aumento de três casos, em comparação ao divulgado na atualização do dia anterior.
Além das dezenas de óbitos registrados, o Estado já soma 1.351 casos confirmados da doença  número que também teve um acréscimo (de 38 casos) nas últimas 24 horas. Desse total de diagnosticados com o novo coronavírus, 342 pessoas já se recuperaram e são consideradas curadas.
Covid-19 - 37 pessoas já morreram por causa da doença no ES

COMO SE PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de contrair gripe e outras doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Utilizar máscaras de tecido se precisar sair de casa;
  • Manter distância de outras pessoas caso tenha que ir para a rua;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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