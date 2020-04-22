Vitória vai liberar 311 covas e ampliar vagas para sepultamento em Maruípe

A Prefeitura de Vitória vai liberar 311 covas no Cemitério Municipal Boa Vista, em Maruípe, ampliando o número de vagas para novos sepultamentos no município. O edital que comunica a reabertura das sepulturas foi publicado no Diário Oficial de Vitória nesta quarta-feira (22). A prefeitura afirma que esse procedimento é normal e que as famílias têm o prazo de 30 dias para solicitar os restos mortais de seus entes queridos.
"Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da publicação do presente edital, serão reabertas as sepulturas da quadra São Vicente no Cemitério da Boa Vista - Maruípe, Vitória, ES", diz a publicação do Diário Oficial.
MAIS DE 500 VAGAS LIVRES NA CAPITAL
Após a liberação das 311 sepulturas, Vitória passará a contar com mais de 500 covas disponíveis para novos sepultamentos. No momento, há 200 vagas livres no cemitério.
"A quadra J, hoje usada para novos sepultamentos, conta com cerca de 200 vagas para novos sepultamentos", informou, por nota a prefeitura.
Atualmente, apenas o Cemitério Boa Vista, em Maruípe, pode receber novos corpos, uma vez que não há mais vagas disponíveis no cemitério Santo Antônio, segundo a Prefeitura de Vitória.
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"CEMITÉRIO DE MARUÍPE É PÚBLICO E TEMPORÁRIO", DIZ PREFEITURA
Questionada pela reportagem de A Gazeta para esclarecer se a liberação das 311 vagas no cemitério de Maruípe tem relação com a pandemia do novo coronavírus e com a necessidade de ter vagas disponíveis caso o número de mortes por Covid-19 aumente, a prefeitura respondeu que se trata de procedimento normal e que não há relação com a pandemia.
"A Central de Serviços da Prefeitura de Vitória informa que esse é um procedimento comum dos cemitérios. O Cemitério de Boa Vista (Maruípe) é público e temporário, e a cada quatro anos, por lei, é obrigatório a publicação de edital por quadras de sepultamento para que as famílias possam se manifestar e requerer os ossos de seus familiares. As famílias que não se manifestam, os ossos são guardados nos ossários e as sepulturas liberadas para novos sepultamentos. E, assim, novos editais sairão em breve, respeitando o prazo por lei", diz a nota do município.