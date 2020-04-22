Vitória vai liberar 311 covas e ampliar vagas para sepultamento em Maruípe

"A Central de Serviços da Prefeitura de Vitória informa que esse é um procedimento comum dos cemitérios. O Cemitério de Boa Vista (Maruípe) é público e temporário, e a cada quatro anos, por lei, é obrigatório a publicação de edital por quadras de sepultamento para que as famílias possam se manifestar e requerer os ossos de seus familiares. As famílias que não se manifestam, os ossos são guardados nos ossários e as sepulturas liberadas para novos sepultamentos. E, assim, novos editais sairão em breve, respeitando o prazo por lei", diz a nota do município.