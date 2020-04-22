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Pandemia do coronavírus

Achar que o vírus é invenção de comunistas é delírio, diz prefeito de Vitória

O prefeito de Vitória, que também é médico, defende o isolamento social adotado pelo governo do Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 10:23

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 10:23

O Inquérito Civil contra Luciano Rezende estava na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória
Arquivo: prefeito Luciano Rezende durante entrevista Crédito: Fernando Madeira
O prefeito de Vitória, Luciano Rezende (Cidadania), criticou quem minimiza a pandemia de coronavírus. Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, ele afirmou que é um delírio "achar que o vírus é uma invenção de comunistas".
"Achar que o vírus é uma invenção de comunistas para destruir alguns governos é um delírio, absolutamente um delírio. Temos um vírus que está circulando, o mundo inteiro está com esse problema, tratando com seriedade, e nós aqui no Estado, até agora, estamos indo muito bem. É só olhar os números", declarou o prefeito.
Luciano Rezende, que também é médico, defende o isolamento social adotado pelo governo do Estado. Apesar de dizer que o Espírito Santo está indo bem no combate ao coronavírus, ele pontuou que ainda é preciso ter muito cuidado.

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"Em doenças de transmissão rápida, a luta é contra o relógio. Bobeou, perdemos o controle e depois levaremos dias e semanas para retomarmos esse controle", destacou.
Dos 1313 casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo até essa terça-feira (21), 290 estão em Vitória. A Capital já registrou nove mortes pela Covid-19, mas está há três dias sem ter novos óbitos. Na entrevista concedida nesta quarta-feira (22), o prefeito disse ainda que vai discutir nesta quarta a reabertura de feiras livres em Vitória.

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