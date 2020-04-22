Coronavírus avança no interior do ES e Grande Vitória tem situação crítica

Coronavírus avança pelo Espírito Santo Crédito: Freepik

"O novo coronavírus está com um comportamento claro de interiorização no Espírito Santo ". A afirmação é do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, que avalia a expansão da doença pelo interior como rápida, mas esperada. Enquanto isso, segundo ele, a Grande Vitória é o grande ponto de concentração do surto.

Concentrando quase 90% dos casos no Estado até aqui, a Região Metropolitana está em um "momento crítico". Por isso, "não tem nenhuma chance de haver alguma flexibilização do isolamento aqui", disse Nésio.

Já no interior capixaba, nos últimos dias, cidades têm registrado seus primeiros casos de coronavírus, como Apiacá, Alegre, Domingos Martins, Guaçuí, Irupi, Piúma e Vila Valério. Para o secretário, isso é uma tendência.

"Devemos caminhar para ter mais casos no interior. A Covid-19 está se expandindo muito pelo Estado. O comportamento principal foi na Grande Vitória talvez porque o interior tenha mesmo poucos casos ou pode ser ainda seja algum cenário de subnotificação", avalia Nésio Fernandes.