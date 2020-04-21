Estado tem 1.313 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz

Your browser does not support the audio element. 263 pessoas estão curadas do coronavírus no Espírito Santo

Na última quarta-feira (15), o número de curados chamou a atenção. Naquela data, eram 462 pacientes recuperados da Covid-19, 376 pessoas a mais que o dado informado no boletim do dia anterior (14), quando havia 86 curados.

A justificativa do governo era uma mudança no processo de notificações que passou a ser realizada pelo Sistema de Informação em Saúde e-SUS. Os dados são repassados pelos municípios e ficam concentrados na ferramenta Painel Covid-19, dentro do portal do coronavírus, criado pelo governo do Estado para reunir todos os dados relacionados à doença em solo capixaba.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e secreções que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.