263 pessoas estão curadas do coronavírus no Espírito Santo
De acordo com o painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o número de curados da Covid-19, doença transmitida pelo novo coronavírus, no Espírito Santo chegou a 263 nesta terça-feira, sendo 27 a mais do que na segunda-feira (20). Além disso, o Estado tem 1.313 casos confirmados da doença. O número de óbitos se manteve inalterado nas últimas 24h, somando 34 no total.
Na última quarta-feira (15), o número de curados chamou a atenção. Naquela data, eram 462 pacientes recuperados da Covid-19, 376 pessoas a mais que o dado informado no boletim do dia anterior (14), quando havia 86 curados.
A justificativa do governo era uma mudança no processo de notificações que passou a ser realizada pelo Sistema de Informação em Saúde e-SUS. Os dados são repassados pelos municípios e ficam concentrados na ferramenta Painel Covid-19, dentro do portal do coronavírus, criado pelo governo do Estado para reunir todos os dados relacionados à doença em solo capixaba.
COMO PREVENIR
Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e secreções que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
- Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
- Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
- Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
- Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
- Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
- Não compartilhar objetos de uso pessoal;
- Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.