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Dados da Sesa

263 pessoas estão curadas do coronavírus no Espírito Santo

Estado tem 1.313 casos confirmados da Covid-19, segundo informações que constam do painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta terça-feira (21)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 18:21

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 18:21

kit de diagnóstico para coronavírus
Estado tem 1.313 casos confirmados do novo coronavírus Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz
263 pessoas estão curadas do coronavírus no Espírito Santo
De acordo com o painel da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o número de curados da Covid-19, doença transmitida pelo novo coronavírus, no Espírito Santo chegou a 263 nesta terça-feira, sendo 27 a mais do que na segunda-feira (20). Além disso, o Estado tem 1.313 casos confirmados da doença. O número de óbitos se manteve inalterado nas últimas 24h, somando 34 no total.
Na última quarta-feira (15), o número de curados chamou a atenção. Naquela data, eram 462 pacientes recuperados da Covid-19, 376 pessoas a mais que o dado informado no boletim do dia anterior (14), quando havia 86 curados.
A justificativa do governo era uma mudança no processo de notificações que passou a ser realizada pelo Sistema de Informação em Saúde e-SUS. Os dados são repassados pelos municípios e ficam concentrados na ferramenta Painel Covid-19, dentro do portal do coronavírus, criado pelo governo do Estado para reunir todos os dados relacionados à doença em solo capixaba.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e secreções que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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