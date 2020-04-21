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Pandemia

Coronavírus: número de casos confirmados no ES sobe para 1.313

Informações constam no painel de diagnósticos da Secretaria de Saúde (Sesa). Foram 101 novos casos em 24 horas. Números de curados chegam a 263 pessoas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 16:33

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 16:33

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Nattthewafflecat/Pixabay
O Espírito Santo acumula 1.313 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até a tarde desta terça-feira (21). A última atualização na segunda-feira (20) do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), mostrava 1.212 casos no Estado. Foram 101 novos casos nas últimas 24h.
Nesta segunda-feira (20), o número de mortes permanece o mesmo, somando 34 no total. O Estado registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

CURADOS

O painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, contabiliza nesta terça-feira (21), 263 pessoas curadas. Na última quarta-feira (15), o número de curados chamou a atenção. Naquela data, eram 462 pacientes recuperados da Covid-19, 376 pessoas a mais que o dado informado no boletim do dia anterior (14), quando havia 86 curados.

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Coronavírus no ES: 171 profissionais de saúde estão contaminados

A justificativa do governo era uma mudança no processo de notificações que passaram a ser realizadas pelo Sistema de Informação em Saúde e-SUS. Os dados são repassados pelos municípios e ficam concentrados na ferramenta Painel Covid-19, dentro do portal do coronavírus, criado pelo Governo do Estado para reunir todos os dados relacionados à doença em solo capixaba.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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