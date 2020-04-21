Coronavírus: número de casos confirmados no ES sobe para 1.313

Coronavírus - Covid19 Crédito: Nattthewafflecat/Pixabay

O Espírito Santo acumula 1.313 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até a tarde desta terça-feira (21). A última atualização na segunda-feira (20) do Painel Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), mostrava 1.212 casos no Estado. Foram 101 novos casos nas últimas 24h.

Nesta segunda-feira (20), o número de mortes permanece o mesmo, somando 34 no total. O Estado registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

CURADOS

O painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, contabiliza nesta terça-feira (21), 263 pessoas curadas. Na última quarta-feira (15), o número de curados chamou a atenção. Naquela data, eram 462 pacientes recuperados da Covid-19, 376 pessoas a mais que o dado informado no boletim do dia anterior (14), quando havia 86 curados.

A justificativa do governo era uma mudança no processo de notificações que passaram a ser realizadas pelo Sistema de Informação em Saúde e-SUS. Os dados são repassados pelos municípios e ficam concentrados na ferramenta Painel Covid-19, dentro do portal do coronavírus, criado pelo Governo do Estado para reunir todos os dados relacionados à doença em solo capixaba.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.