Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Alerta

ES prevê novas ondas de casos de coronavírus e crise de saúde até 2021

Em ofício enviado a municípios, secretário de Estado de Saúde fala em duração maior que a prevista da doença e de necessidade de adequação do sistema de saúde com leitos de isolamento inclusive em cidades do interior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 21:04

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 21:04

Coronavírus (covid-19)
Coronavírus está se disseminando em climas quentes acima do esperado Crédito: Fusion Medical Animation/Unsplash
Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) elevou o tempo estimado que deve durar a crise no sistema que está sendo provocada pela pandemia da Covid-19. A projeção inicial de 4 a 5 meses de propagação do coronavírus, feita em fevereiro, agora foi revisada para de 12 a 18 meses, entrando assim em 2021.

LEIA MAIS SOBRE CORONAVÍRUS NO ES

ES tem primeiro caso de coronavírus em indígena

ES terá sorteio para fazer 32 mil testes de imunidade ao coronavírus

Governo do ES distribuirá mais de 1 milhão de EPIs para municípios

263 pessoas estão curadas do coronavírus no Espírito Santo

Início das barreiras sanitárias na Grande Vitória é alterado para quinta

Em ofício enviado a secretários municipais de Saúde do Espírito Santo nesta terça-feira, o titular da Sesa, Nésio Fernandes, alertou para perspectiva de novas ondas da doença, intercalando períodos de quedas de casos com novos aumentos.
Com isso, o secretário estima que a crise de saúde se arraste pelo menos até o final do mandato dos atuais prefeitos (dezembro) e alcance 2021. Ele justifica que a disseminação do vírus em clima tropical tem sido maior do que a esperada. 
"A força de transmissão e a prevalência da Covid-19 nos climas quentes, tanto secos como nos úmidos, é maior do que a esperada. Neste momento, expectamos que o comportamento da pandemia ocorra em diversas ondas, até que se consolide a possível imunidade relativa da população, a disponibilidade de tratamento específico e vacina eficaz e eficiente disponível. Essa característica pode prolongar a crise para os próximos 12-18 meses"
Nésio Fernandes, em ofício enviado a municípios - Secretário de Estado de Saúde
Em entrevista, o secretário de Saúde explicou que esse avanço da doença em ondas é perigoso porque a queda de casos pode mobilizar a sociedade contra as medidas de isolamento e proteção à vida, e aí vir uma nova leva de casos.
"A leitura que fazemos agora é que a Covid-19 tende a se comportar em ondas e com isso faça a crise se arrastar por mais tempo do que estávamos esperando. Diante disso, recomendamos aos municípios uma atualização das estratégias", afirma.

SISTEMA DE SAÚDE PRECISA SE PREPARAR

O alerta da extensão do problema vem acompanhado de uma preocupação com a rede de saúde capixaba. Segundo Nésio, o "conjunto inteiro do sistema de saúde precisa se preparar para conviver com a Covid-19".
No ofício aos municípios, ele exemplifica que uma das formas de se preparar é criar espaços de isolamento físico em todos os hospitais e unidades de saúde do Estado, inclusive em municípios do interior, seja com leitos de isolamento ou, pelo menos, espaços com alguma barreira física.
"A gente vai precisar de mais leitos de isolamento e não vai bastar termos apenas em hospitais estaduais de referência. Vamos precisar ter nos hospitais dos municípios e pronto atendimentos também, nem que seja um espaço de isolamento com pelo menos uma barreira física. Não podemos deixar pacientes suspeitos na mesma enfermaria que os demais", explica.
No ofício, Nésio recomenda aos municípios a criação de "pelo menos 30% de leitos/cadeiras com isolamento físico nas unidades de pronto atendimento, pronto socorro, hospitais e quando for possível até em unidades básicas".
O documento diz ainda que todos os hospitais públicos do Espírito Santo, "independente de serem referências para Covid-19, deverão adaptar suas estruturas com leitos isolados para pacientes suspeitos, até confirmação diagnóstica".

Veja Também

Dez dias depois, ES volta a não apresentar mortes por coronavírus

Coronavírus: número de casos confirmados no ES sobe para 1.313

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Essa é a 9º edição do Festival de Cinema de Santa Teresa
Reta final: últimos dias de inscrições para o Festival de Cinema de Santa Teresa
João Fonseca
Fonseca vence mais uma e terá número 6 pela frente no ATP de Munique
Degusta Beer conta com cervejarias artesanais
Festival de cerveja terá oito dias de shows e gastronomia em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados