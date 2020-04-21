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Expansão da doença

ES tem primeiro caso de coronavírus em indígena

Paciente é de uma aldeia em Aracruz, no Norte do Estado. Ela tem entre 60 e 69 anos e algumas comorbidades
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 20:29

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 20:29

O evento acontece no próximo domingo (20), a partir das 9h, na aldeia Pau Brasil, em Aracruz
Aldeia Pau Brasil, em Aracruz, tem primeiro caso de infecção por coronavírus Crédito: Luã Q. / Prefeitura de Aracruz
Uma indígena da Aldeia Pau Brasil, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, testou positivo para o coronavírus. A informação foi divulgada pela prefeitura, nesta terça-feira (21).
No Painel Covid-19 - plataforma atualizada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) que reúne os dados do contágio no Estado -, o registro da paciente aconteceu na sexta-feira (17).
Este é o primeiro caso de um indígena com Covid-19 registrado no Epírito Santo, de acordo com o Painel.
A paciente tem entre 60 e 69 anos e algumas comorbidades, como diabetes, problemas renais e cardíacos. Ainda segundo as informações disponibilizadas no sistema, ela apresentou dificuldade respiratória e febre, e ficou internada. Ela tem alguns problemas, faz hemodiálise, está na UTI do [Hospital] São Camilo, disse o prefeito, Jones Cavaglieri.

ALDEIAS ISOLADAS

Ainda de acordo com o prefeito, pelo menos dez aldeias estão isoladas. Nós estamos tomando as providências. As aldeias, do total de 12, dez estão isoladas. Duas, por passar uma rodovia estadual no meio, ainda não conseguiram se isolar. Hoje fiz contato com os caciques para que a gente possa fazer uma barreira sanitária para proteger essas duas aldeias também, explicou.
Com informações da repórter Naiara Arpini, do G1 ES

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