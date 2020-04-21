Governo do ES distribuirá mais de 1 milhão de EPIs para municípios

Dentre os EPIs necessários à utilização pelos profissionais da saúde estão as máscaras Crédito: Bernardo Portella/Fiocruz

A Sesa, por meio de nota, também informou que nesta terça-feira (21) chegaram mais materiais enviados pelo Ministério da Saúde , sendo 120 mil máscaras cirúrgicas e 8 mil aventais. Além disso, há processo de compra em andamento de 3.500 máscaras cirúrgicas e 500 mil máscaras N95, além de aventais, com previsão de entrega até o início de maio.

O órgão afirmou que tem dado suporte para hospitais, municípios e outros órgãos, visando a garantir que cada um tenha os equipamentos de proteção necessários para o combate ao novo coronavírus.

ES TEM 206 PROFISSIONAIS DA SAÚDE INFECTADOS PELA COVID-19

O Espírito Santo começa a ver um rápido avanço do número de profissionais da saúde infectados por coronavírus. Dos 1.313 casos da doença no Estado , segundo informações da Secretaria de Saúde divulgados nesta terça-feira (21), 206 são pessoas que trabalham na área. O total de trabalhadores como médicos, enfermeiros, assistentes e auxiliares, além de empregados dos setores de serviços hospitalar, já representa 15% dos registros da nova doença no Estado.

Até segunda-feira, dos 1.212 casos de Covid-19 confirmados, 171 eram entre pessoas que atuam nessa categoria. Representantes dos trabalhadores afirmam que um dos principais problemas enfrentados é a falta de equipamentos de proteção individual.

O presidente do Sindicato dos Médicos do Espírito Santo, Otto Baptista, explica que todos os profissionais da saúde devem estar protegidos pela utilização de máscaras, óculos, gorros, aventais e álcool em gel. No entanto, a realidade dos hospitais do Estado é precária, na opinião dele.

"Todos os setores de saúde a nível de Espírito Santo há uma falha de cerca de dois a três itens, na maioria de três itens, que contribui de maneira direta para a contaminação desses profissionais", pontua Otto.