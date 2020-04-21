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Inquérito sorológico

ES terá sorteio para fazer 32 mil testes de imunidade ao coronavírus

Secretaria da Saúde deve iniciar na próxima semana visitas para a realização de exame que define nível de anticorpos. Com resultado, será possível identificar onde há maior concentração de infectados
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 20:14

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 20:14

Data: 12/03/2020 - Profissional em laboratório realiza teste de coronavírus. Freepik
Profissional realiza exame de coronavírus: Estado vai testar população imune Crédito: Freepik
ES terá sorteio para fazer 32 mil testes de imunidade ao coeronavírus
A partir da próxima semana, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) vai sortear pessoas para realizar testes de imunidade à Covid-19 e dimensionar o percentual da população capixaba que teve contato com o novo coronavírus. O chamado "inquérito sorológico" deve abranger 32 mil exames de sangue rápidos que serão feitos ao longo dos próximos dias.

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A informação é do secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, que explicou que profissionais de saúde irão nas casas da pessoas fazer a coleta. O objetivo do Estado é mapear os locais onde há maior concentração de infectados e auxiliar o governo a adotar medidas de contenção da doença.
"A partir de um calculo estatístico vamos selecionar bairros, escolher as casas para visitar e sortear uma pessoa da casa para fazer o teste sorológico. Isso vai nos ajudar a medir a força de transmissão do vírus no Estado", afirmou Nésio.

COMO FUNCIONA

exame consegue definir o nível de anticorpos (sistema de defesa do organismo) da pessoa testada e, em função do resultado, pode identificar se ela já teve a doença e, portanto, se tem imunidade à Covid-19.
A partir dos bairros selecionados estatisticamente pela Sesa, os profissionais de saúde farão visitas domiciliares em algumas residências, assim como acontece no combate aos focos da dengue e demais doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Dentro da cada casa visitada, um será sorteado para fazer o exame.
Nos próximos dias, o governo do Estado deve divulgar os municípios e bairros que serão visitados e os detalhes da iniciativa em coletiva de imprensa. Todas as regiões do Espírito Santo devem ser testadas.
O secretário já havia explicado que a equipe que fará a visita nas casas será composta por servidores da Sesa devidamente identificados e profissionais cedidos pelas prefeituras, como os agentes de saúde da família.

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