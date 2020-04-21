ES terá sorteio para fazer 32 mil testes de imunidade ao coronavírus

Profissional realiza exame de coronavírus: Estado vai testar população imune Crédito: Freepik

Your browser does not support the audio element. ES terá sorteio para fazer 32 mil testes de imunidade ao coeronavírus

A partir da próxima semana, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesa) vai sortear pessoas para realizar testes de imunidade à Covid-19 e dimensionar o percentual da população capixaba que teve contato com o novo coronavírus . O chamado "inquérito sorológico" deve abranger 32 mil exames de sangue rápidos que serão feitos ao longo dos próximos dias.

A informação é do secretário de Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, que explicou que profissionais de saúde irão nas casas da pessoas fazer a coleta. O objetivo do Estado é mapear os locais onde há maior concentração de infectados e auxiliar o governo a adotar medidas de contenção da doença.

"A partir de um calculo estatístico vamos selecionar bairros, escolher as casas para visitar e sortear uma pessoa da casa para fazer o teste sorológico. Isso vai nos ajudar a medir a força de transmissão do vírus no Estado", afirmou Nésio.

COMO FUNCIONA

exame consegue definir o nível de anticorpos (sistema de defesa do organismo) da pessoa testada e, em função do resultado, pode identificar se ela já teve a doença e, portanto, se tem imunidade à Covid-19.

A partir dos bairros selecionados estatisticamente pela Sesa, os profissionais de saúde farão visitas domiciliares em algumas residências, assim como acontece no combate aos focos da dengue e demais doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Dentro da cada casa visitada, um será sorteado para fazer o exame.

Nos próximos dias, o governo do Estado deve divulgar os municípios e bairros que serão visitados e os detalhes da iniciativa em coletiva de imprensa. Todas as regiões do Espírito Santo devem ser testadas.