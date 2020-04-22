Luciano Rezende, prefeito de Vitória Crédito: Reprodução TV Gazeta

Your browser does not support the audio element. Último na lista, diz prefeito sobre redução de salário dos servidores em Vitória

A declaração do prefeito foi dada em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta quarta-feira (22). "Isso pode ser adotado, não está afastado. Mas vou colocar isso em último na lista porque estamos lidando em Vitória com 12,5 mil famílias. Não vou colocar isso no topo da lista", afirmou Luciano, ao responder o questionamento de uma telespectadora.

O prefeito também informou que ainda não está previsto corte de servidores na prefeitura, mas destacou que vem tomando medidas para reduzir gastos.

"Já estamos cortando contratos, já estamos cortando benefícios. Agora estamos lidando com 12,5 mil famílias de servidores. Esses serão os últimos a serem incomodados desde que eu possa fazer outras medidas. De que adianta trazermos para um problema esses 12 mil servidores sem ajudar de alguma forma quem está na iniciativa privada. As decisões têm que ser tomadas para ajudar, têm que ter uma razão de ser", justificou.