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Covid-19

Secretaria da Saúde investiga oito mortes suspeitas de coronavírus no ES

A informação foi passada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, em entrevista à TV Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 08:14

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 08:14

A maior parte das compras emergenciais foi feita pela Sesa
Sede da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em Vitória Crédito: Sesa/Divulgação
Após passar 24 horas sem a confirmação de óbitos por coronavírus - o que não acontecia nos últimos dez dias - a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) informou que está investigando oito mortes suspeitas da doença. A informação foi passada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, em entrevista ao programa Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta.
Segundo Reblin, algumas confirmações de morte por Covid-19 não saem no mesmo dia. Por esse motivo, o Estado está, nesta quarta-feira (22), investigando oito óbitos da doença, que devem ter o resultado divulgado pelo Laboratório Central (Lacen) até esta quinta (23).
Secretaria da Saúde investiga oito mortes suspeitas de coronavírus no ES

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Alguns óbitos ocorrem e a gente não consegue confirmá-los no mesmo dia. Então, hoje (22), a gente tem oito óbitos em investigação, aguardando resultados que são feitos pelo Laboratório Central. Essa condição de ter óbitos, ou não, de um dia para o outro, fica, às vezes, dentro do aguardo dos resultados que ainda não saíram, disse.
Sobre a possibilidade dos oito óbitos serem confirmados para Covid-19, o subsecretário afirmou que não necessariamente as mortes são devido ao coronavírus. Esses oito serão confirmados ao longo do dia e de amanhã. Mas não necessariamente também serão oito óbitos para o coronavírus. A maioria deles é descartada e são de outras doenças, completou.

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