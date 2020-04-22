Sede da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), em Vitória Crédito: Sesa/Divulgação

Segundo Reblin, algumas confirmações de morte por Covid-19 não saem no mesmo dia. Por esse motivo, o Estado está, nesta quarta-feira (22), investigando oito óbitos da doença, que devem ter o resultado divulgado pelo Laboratório Central (Lacen) até esta quinta (23).

Your browser does not support the audio element. Secretaria da Saúde investiga oito mortes suspeitas de coronavírus no ES

Alguns óbitos ocorrem e a gente não consegue confirmá-los no mesmo dia. Então, hoje (22), a gente tem oito óbitos em investigação, aguardando resultados que são feitos pelo Laboratório Central. Essa condição de ter óbitos, ou não, de um dia para o outro, fica, às vezes, dentro do aguardo dos resultados que ainda não saíram, disse.