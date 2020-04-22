Coronavírus: Prefeitura do ES constrói 80 vagas verticais em cemitério

Baixo Guandu amplia vagas em cemitério por causa da pandemia Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Baixo Guandu

Your browser does not support the audio element. Prefeitura do ES constrói 80 vagas verticais em cemitério

De acordo com a prefeitura, a iniciativa foi tomada antes do recebimento do ofício e teve um "caráter preventivo", porque a cidade pode necessitar de novos espaços para sepultamento, caso haja um agravamento da pandemia.

Até então, a cidade não tem nenhum caso confirmado da Covid-19 e Baixo Guandu é um dos municípios que podem abrir o comércio, com restrições, a partir desta quarta-feira (22).

No entanto, a administração municipal considera que a situação ainda demanda muito cuidado, porque o pico da doença é esperado para o final de abril e início de maio.

"A Secretaria de Serviços Urbanos preparou quase uma centena de novas covas em cemitério. É ruim falar, mas importante falar. A gente tem o cemitério muito apertadinho. Então, já está precavido ali. Se a pandemia vier forte aqui, estamos de certa forma resguardados", explicou o prefeito Neto Barros, em transmissão na página da prefeitura no Facebook.