Coronavírus: Prefeitura do ES constrói 80 vagas verticais em cemitério

A pandemia de coronavírus levou a Prefeitura de Baixo Guandu, no Noroeste do Estado, a ampliar a capacidade do cemitério local. Estão sendo construídas 80 vagas novas, em sistema vertical, com as chamadas gavetas para acomodação dos corpos.
Prefeitura do ES constrói 80 vagas verticais em cemitério
Baixo Guandu foi uma das cidades do Espírito Santo que receberam um ofício do Exército Brasileiro, questionando aos prefeitos sobre a quantidade de cemitérios, disponibilidade de sepulturas e capacidade diária de sepultamentos.
De acordo com a prefeitura, a iniciativa foi tomada antes do recebimento do ofício e teve um "caráter preventivo", porque a cidade pode necessitar de novos espaços para sepultamento, caso haja um agravamento da pandemia.
Até então, a cidade não tem nenhum caso confirmado da Covid-19 e Baixo Guandu é um dos municípios que podem abrir o comércio, com restrições, a partir desta quarta-feira (22).
No entanto, a administração municipal considera que a situação ainda demanda muito cuidado, porque o pico da doença é esperado para o final de abril e início de maio.
"A Secretaria de Serviços Urbanos preparou quase uma centena de novas covas em cemitério. É ruim falar, mas importante falar. A gente tem o cemitério muito apertadinho. Então, já está precavido ali. Se a pandemia vier forte aqui, estamos de certa forma resguardados", explicou o prefeito Neto Barros, em transmissão na página da prefeitura no Facebook.
Quarenta vagas já foram concluídas no cemitério e outras 40 devem ser finalizadas nesta semana, segundo a prefeitura. Para a prefeitura, a construção dos jazigos de forma vertical garante mais espaços.