O Exército solicitou a cidades do Espírito Santo dados sobre a capacidade dos cemitérios locais realizarem sepultamentos em massa devido às mortes provocadas em meio a pandemia do novo coronavírus. A informação é do site O Globo, no qual explica que a corporação federal enviou um questionário a diferentes postos de recrutamento e mobilização que estão sob o comando da 1ª Região Militar do Comando Militar do Leste, onde se incluiu aqui o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, segundo a publicação.
Exército pede levantamento sobre capacidade de sepultamentos em massa no ES
"Em atenção ao documento contido na referência, solicito aos senhores chefes dos postos de recrutamento e mobilização o apoio das juntas de serviço militar para que seja realizado um levantamento de dados estatísticos referentes à quantidade de cemitérios, disponibilidade de sepulturas e capacidade de sepultamentos diários em suas respectivas áreas de responsabilidade", diz o documento, assinado pelo coronel Luiz Mauro Rodrigues Moura, chefe da sessão de serviços da 1ª Região Militar.
Um dos municípios que recebeu a notificação do exército foi Viana, na Grande Vitória. De acordo com o prefeito Gilson Daniel, esta semana ficou pronto um cemitério vertical com capacidade para 500 sepultamentos, no bairro Morada de Bethânia. "Não foi construído devido à pandemia, era uma demanda antiga do município e que ficou pronta esta semana. Quando assumi Viana, busquei saber quais seriam as demandas de problemas que a cidade tinha e esta era uma delas. Estamos preparados se houver necessidade de sepultamento em massa, mas esperamos não ter que usá-las", declarou o prefeito.
Nesta semana, Viana registrou a primeira morte por decorrência de coronavírus e possui oito casos confirmados de pessoas infectadas.
Nota encaminhada pelo Exército ao jornal O Globo
" O Comando Conjunto Leste, ativado pelo Ministério da Defesa no contexto do emprego das Forças Armadas contra a Covid-19, planeja sua atuação com base no levantamento de cenários hipotéticos, visando mitigar os efeitos nocivos da pandemia junto à sociedade. O documento em pauta tem como objetivo tão somente coletar dados para um dos cenários levantados. O Comando Conjunto Leste reitera seu empenho no combate à pandemia, em colaboração com outras agências, e possui órgãos de coordenação onde eventuais dúvidas podem ser sanadas, evitando-se levar informações distorcidas à população. Por fim, o Comando Conjunto Leste está atento à evolução da pandemia do Coronavírus (Covid-19), sob a ótica da missão constitucional do Exército Brasileiro e da proteção da Família Militar, apoiando o esforço nacional de combate à pandemia. "
VEJA O QUE DIZEM OS MUNICÍPIOS
A Gazeta demandou as prefeituras dos quatro municípios mais populosos da Grande Vitória para saber qual a situação dos cemitérios locais.
Por meio de nota, a Prefeitura da Serra informou que ainda não recebeu o ofício do Exército. A cidade possui seis cemitérios públicos municipais nos bairros Carapina Grande, Jacaraípe, Nova Almeida, Pitanga, São Domingos e Santo Antônio. A administração informou que novas covas são abertas de acordo com a necessidade e que, a cada quatro anos, é realizada a exumação e transferência para ossuários.
Em Vila Velha, o pedido do Exército Brasileiro também ainda não chegou. A Prefeitura de Vila Velha pontuou que a cidade possui seis cemitérios públicos, os quais, atualmente, estão sem vagas e não há possibilidade de abrir covas extras. A assessoria ressaltou que a maioria dos jazigos nos cemitérios públicos são perpétuos e pertencem às famílias que são responsáveis pela manutenção.
Devido à situação de pandemia da Covid-19 e do decreto municipal emergencial, a Prefeitura de Vila Velha está assinando um contrato emergencial para o arrendamento de novas sepulturas num cemitério particular, em Ponta da Fruta. O arrendamento da sepultura será de três anos, para que nesse tempo seja realizada a exumação e transferência dos ossos para os ossários municipais.
Serão oferecidos 2 mil sepultamentos que serão pagos de acordo com a demanda e número de enterros. O município realizou uma tomada de preços e o cemitério particular de Ponta da Fruta foi o que apresentou o melhor valor para este serviço.
A Prefeitura de Vitória confirmou que recebeu a solicitação do Exército. Na Capital existem dois cemitérios municipais: Cemitério Boa Vista, em Maruípe, com dez mil túmulos, e o Cemitério de Santo Antônio, com quatro mil sepulturas. No momento, há 200 vagas para possíveis sepulturas, em caso de necessidade.
A Prefeitura de Cariacica diz que ainda não recebeu o ofício. Sobre os cemitérios, o órgão frisa que exitem oito sob administração municipal. A Gerência de Necrópoles, ligada à Secretaria Municipal de Serviços (Semserv), também garante estar seguindo as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em relação a velórios e sepultamentos no tempo de pandemia.
"Seguindo os conselhos da Anvisa, pede-se que o enterro ocorra com, no máximo, 10 pessoas. Não pelo risco biológico do corpo, mas pela contraindicação de aglomerações. Que seja observada também a distância de 1,5 metro entre os participantes", diz, trecho final enviado pela Prefeitura de Cariacica à reportagem.