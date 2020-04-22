Feiras livres suspensas em Vitória: reabertura será discutida nesta quarta

"Ficamos duas semanas insistindo nisso, mas as cenas nas feiras livres eram de arrepiar o cabelo: aglomeração, muita gente, todo mundo lanchando, como se nada estivesse acontecendo. Queremos abrir as feiras, mas as pessoas precisam nos ajudar: indo de máscara, uma pessoa por família, fazendo as compras e voltando para casa, sem aglomerar, todo mundo de máscaras"

No início do isolamento social, a prefeitura proibiu a atividade na capital e voltou a permitir as feiras livres no dia 2 de abril, determinando que clientes e feirantes cumprissem regras, como distância de 1,5 metro entre as barracas e o uso de máscaras por feirantes, clientes e transeuntes. No dia de 18 de abril, o prefeito anunciou mais uma vez a suspensão das feiras.