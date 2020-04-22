Feiras livres suspensas em Vitória: reabertura será discutida nesta quarta

O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, disse em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que vai se reunir com organizadores de feiras livres da capital. Na reunião, que será por videoconferência e está marcada para 15h desta quarta-feira (22), vai ser discutida a reabertura das feiras com segurança sanitária.
As feiras livres voltaram a ser suspensas por tempo indeterminado em Vitória desde o início da última semana porque, segundo o prefeito, estavam sendo desrespeitadas as regras de funcionamento criadas para o período de pandemia de coronavírus, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, o distanciamento entre as barracas e a não aglomeração de pessoas.
"Ficamos duas semanas insistindo nisso, mas as cenas nas feiras livres eram de arrepiar o cabelo: aglomeração, muita gente, todo mundo lanchando, como se nada estivesse acontecendo. Queremos abrir as feiras, mas as pessoas precisam nos ajudar: indo de máscara, uma pessoa por família, fazendo as compras e voltando para casa, sem aglomerar, todo mundo de máscaras"
No início do isolamento social, a prefeitura proibiu a atividade na capital e voltou a permitir as feiras livres no dia 2 de abril, determinando que clientes e feirantes cumprissem regras, como distância de 1,5 metro entre as barracas e o uso de máscaras por feirantes, clientes e transeuntes. No dia de 18 de abril, o prefeito anunciou mais uma vez a suspensão das feiras.