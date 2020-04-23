O profissional da área da saúde que consta na lista de mortos por Covid-19 divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) é de Minas Gerais. Ele estava a passeio no Espírito Santo quando foi internado e diagnosticado com coronavírus.
A informação foi repassada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, durante entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta.
Profissional de saúde vítima de coronavírus era de MG e estava a passeio no ES
O subsecretário afirmou que não pode detalhar qual a categoria profissional e nem outras informações dessa vítima porque não teve autorização da família.
De acordo com o Painel Covid-19, atualizado nesta quarta-feira (22) pela Sesa, já são 284 profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus no Espírito Santo. Com esse óbito, a taxa de letalidade para esse segmento está em 0,35%.
Na terça-feira (21), até as 13h, haviam sido registrados 171 casos da Covid-19 entre estes profissionais. O número geral de casos confirmados no Estado chegou a 1.351, o que representa 38 casos a mais nas últimas 24h.