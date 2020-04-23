A maior parte das compras emergenciais foi feita pela Sesa Crédito: Sesa/Divulgação

A informação foi repassada pelo subsecretário de Vigilância em Saúde da Sesa, Luiz Carlos Reblin, durante entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta.

Your browser does not support the audio element. Profissional de saúde vítima de coronavírus era de MG e estava a passeio no ES

O subsecretário afirmou que não pode detalhar qual a categoria profissional e nem outras informações dessa vítima porque não teve autorização da família.

De acordo com o Painel Covid-19, atualizado nesta quarta-feira (22) pela Sesa, já são 284 profissionais de saúde infectados pelo novo coronavírus no Espírito Santo. Com esse óbito, a taxa de letalidade para esse segmento está em 0,35%.