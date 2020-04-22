Coronavírus - Projeto ajuda alunos da rede pública com foco no vestibular
Ainda sem previsão de retorno das aulas no Espírito Santo por causa da pandemia do novo coronavírus, os alunos que cursam o ensino médio em escolas públicas agora podem contar com o apoio do programa social Salvaguarda para ajudar a manter os estudos em dia já de olho nos vestibulares.
No total, quatro ferramentas on-line foram disponibilizadas no último mês de março. São elas: monitoria para cada disciplina, contendo links de exercícios; treino semanal de redação; auxílio na elaboração de um cronograma de estudos; e tira-dúvidas com profissionais da área que o aluno pretende cursar.
"Eu sou de um bairro de periferia, onde o comum é não fazer faculdade. Eu mesmo por muitos anos não soube que existia universidade pública. Hoje, depois de ter entrado na USP, eu vivo em dois mundos completamente diferentes."
Antes do cenário de isolamento social, o projeto estava disponível apenas para os alunos de 40 escolas públicas de São Paulo e do Rio de Janeiro. O nosso intuito é fornecer informações, complementar o ensino e motivar esses jovens a entrarem nas faculdades que eles quiserem, explicou o criador Vinícius de Andrade.
De origem humilde e estudante de economia de uma das principais universidades do país, ele resolveu remodelar o programa para esse período de quarentena. Eu gosto muito de pensar em soluções práticas em cenários caóticos. Já tinha interesse em expandir o projeto e entender a demanda de outros Estados, explicou.
Com as ferramentas presenciais paradas, o momento favoreceu as que são feitas por meio da internet. Abrimos agora e, como nosso foco são os vestibulares, não faz sentido fechar quando tudo isso acabar. Então, essa ajuda vai ficar disponível para todos os alunos até o final do ano, adiantou Vinícius.
"A falta de informação é nacional. Quem tem subestima a importância; e quem não tem, simplesmente nem sabe que ela existe."
De acordo com ele, 130 alunos de 14 estados já passaram a integrar o programa. Com cerca de 600 monitores voluntários, ele não prevê problemas com a expansão. Seria fácil conseguir mais mentores, mas o potencial dos atuais está longe de ser atingido, porque nem todos os alunos usufruem de todas as ferramentas, garantiu.
COMO PARTICIPAR
Para aproveitar a abertura do programa Salvaguarda, o jovem precisa cursar o ensino médio em escola pública ou ter se formado na rede. Cumprindo esse único critério, basta enviar alguns dados pessoais (nome completo, idade, colégio em que estuda ou estudou, cidade e Estado) por WhatsApp para o número (16) 9 9390-7355.