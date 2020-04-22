Atividades presenciais, como simulados e excursões, foram suspensas do programa Salvaguarda Crédito: Divulgação | Salvaguarda

Your browser does not support the audio element. Coronavírus - Projeto ajuda alunos da rede pública com foco no vestibular

No total, quatro ferramentas on-line foram disponibilizadas no último mês de março. São elas: monitoria para cada disciplina, contendo links de exercícios; treino semanal de redação; auxílio na elaboração de um cronograma de estudos; e tira-dúvidas com profissionais da área que o aluno pretende cursar.

"Eu sou de um bairro de periferia, onde o comum é não fazer faculdade. Eu mesmo por muitos anos não soube que existia universidade pública. Hoje, depois de ter entrado na USP, eu vivo em dois mundos completamente diferentes." Vinícius de Andrade. - Idealizador do programa Salvaguarda e estudante de economia da Universidade de São Paulo (USP)

Antes do cenário de isolamento social, o projeto estava disponível apenas para os alunos de 40 escolas públicas de São Paulo e do Rio de Janeiro . O nosso intuito é fornecer informações, complementar o ensino e motivar esses jovens a entrarem nas faculdades que eles quiserem, explicou o criador Vinícius de Andrade.

De origem humilde e estudante de economia de uma das principais universidades do país, ele resolveu remodelar o programa para esse período de quarentena. Eu gosto muito de pensar em soluções práticas em cenários caóticos. Já tinha interesse em expandir o projeto e entender a demanda de outros Estados, explicou.

Grupos com os monitores são divididos por matéria e dúvidas são tiradas em conversas particulares para preservar o aluno Crédito: Reprodução | Salvaguarda

Com as ferramentas presenciais paradas, o momento favoreceu as que são feitas por meio da internet. Abrimos agora e, como nosso foco são os vestibulares, não faz sentido fechar quando tudo isso acabar. Então, essa ajuda vai ficar disponível para todos os alunos até o final do ano, adiantou Vinícius.

"A falta de informação é nacional. Quem tem subestima a importância; e quem não tem, simplesmente nem sabe que ela existe." Vinícius de Andrade - Idealizador do programa Salvaguarda e estudante de economia da Universidade de São Paulo (USP)

De acordo com ele, 130 alunos de 14 estados já passaram a integrar o programa. Com cerca de 600 monitores voluntários, ele não prevê problemas com a expansão. Seria fácil conseguir mais mentores, mas o potencial dos atuais está longe de ser atingido, porque nem todos os alunos usufruem de todas as ferramentas, garantiu.

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