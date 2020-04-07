Coronavírus: Veja como ficam as aulas nas escolas municipais do ES

SANTA TERESA

A Prefeitura de Linhares, cidade mais populosa do Norte capixaba, informou que respeita o Decreto Municipal que suspende todas as atividades escolares por 30 dias a contar do dia 23 de março. A Secretaria Municipal de Educação optou por não realizar atividades escolares não presenciais, alegando que nem todos os níveis de ensino são compatíveis com ensino à distância, e o grande número de alunos que não têm acesso à internet. Sobre as possíveis alterações no calendário escolar, a prefeitura apontou que todas as propostas estão sendo construídas juntamente com o Conselho Estadual de Educação, mas ainda é cedo para uma definição.

A Prefeitura de João Neiva, Região Norte do Estado, informou que as aulas ficarão suspensas até o dia 30 de abril, conforme Decreto do Governador Renato Casagrande. Segundo a Secretaria de Educação, a equipe pedagógica está montando um cronograma de atividades que serão enviadas aos alunos para ser realizada no período de suspensão de aulas, reforçando que nenhuma delas valerá nota ou será avaliada. A secretaria disse ainda que irá se reunir com a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), para decidirem como proceder nessa questão de alteração ou não, no calendário escolar.

A Prefeitura de Aracruz, Região Norte do Estado, disse que a rede municipal de ensino seguirá a orientação do Governo do Estado mantendo a suspensão das aulas até o dia 30 de abril, com retorno previsto para o dia 4 de maio. A Secretaria reforçou que a suspensão poderá ser reavaliada de acordo com a situação de emergência em saúde provocada pelo novo coronavírus. Segundo a prefeitura, o município não instituiu um plano de educação a distância durante o período de isolamento social diante da dificuldade de atingir a totalidade dos alunos. A ideia é que além da carga horária regular e presencial, o aluno terá de cumprir atividades complementares para fixação do conteúdo e reforço da aprendizagem em casa. As atividades terão caráter multidisciplinar, cumprindo o currículo.

A Prefeitura de Sooretama, Região Norte do Estado, informou que vai adotar os mesmos prazos determinados pelo Governo do Estado, respeitando aqueles estabelecidos pelo decreto estadual. Segundo a prefeitura, o município não adotou nenhum sistema de EAD e toda a situação ainda está em avaliação pela Secretaria Municipal de Educação uma vez que a maioria dos alunos do município não possui acesso aos meios eletrônicos como computador e tablets com internet. A prefeitura acredita que o calendário deverá sofrer alterações, mas ainda não é possível determinar quais mudanças serão necessárias.

De acordo com a Prefeitura de São Mateus, Região Norte do Estado, o retorno das aulas acontecerá assim que as autoridades em saúde afirmarem que o ambiente coletivo como as escolas são locais seguros para todos. Segundo a Secretaria de Educação, os setores pedagógicos estão organizando materiais pedagógicos para estudo em casa dos estudantes do ensino fundamental I e II (1º ao 9º ano), inclusive para as escolas que estão no campo. Esse material será disponibilizado a partir da próxima segunda-feira (13) no site oficial da Prefeitura de São Mateus www.saomateus.es.gov.br. Para os estudantes que não tiverem acesso a internet, o material será disponibilizado de forma impressa. A secretaria finaliza dizendo que haverá mudanças no calendário escolar a partir do retorno às aulas. As mudanças serão elaboradas conjuntamente com o Conselho Municipal de Educação (CME).

A Prefeitura de Colatina, Região Noroeste do Estado, informou que as aulas na rede municipal segue suspensa até o dia 30 de abril e que a secretaria de Educação está planejando o envio de atividades complementares. Segundo a prefeitura, a secretaria aguarda a situação se normalizar para ajustar o calendário escolar diante da flexibilização proposta pelo governo Federal.

De acordo com a Prefeitura de Barra de São Francisco, Região Noroeste do Estado, a suspensão das aulas na rede municipal será mantida até o dia 30 de abril. A Secretaria Municipal de Educação informou que por meio das escolas, será encaminhado aos alunos um formulário de pesquisa objetivando saber quais educandos tem disponibilidade de receber o material no formato online e quais precisam receber o material físico para estudo. Quem precisar receber o material físico, este ficará disponível na secretaria da escola em que o aluno estuda, e os pais ou responsáveis pelo aluno poderá buscar o material uma vez por semana. Sobre a alteração no calendário escolar, a secretaria ressaltou que ainda aguarda posicionamento do Governo Federal e dos Conselhos Nacional e Estadual, mas ressaltou que o calendário será cumprido.

Segundo a Prefeitura de Baixo Guandu, Região Noroeste do Estado, as aulas seguem suspensas até o dia 30 de abril. A Secretária municipal de Educação está desenvolvendo uma plataforma de atividades para os alunos que deve começar a funcionar na próxima segunda-feira (13). De acordo com a prefeitura, não deve haver alteração no calendário escolar, mas as equipes seguem aguardando instruções da Sedu sobre o assunto.

De acordo com a Prefeitura de Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, as aulas estão suspensas até o dia 30 de abril. Tanto escolas do campo quanto da cidade disponibilizarão atividades não presenciais a partir desta quarta-feira (8). A orientação é que os pais ou responsáveis se dirijam até a escola no horário de estudos dos alunos , entre 7h e 16h. Sobre o calendário escolar, a Secretaria de Educação aguarda o posicionamento do Conselho Estadual de Educação.

A Prefeitura de Jaguaré, na região Norte, informou que está seguindo as determinações do governo do Estado, em relação ao calendário de aulas. Segundo a prefeitura, estão sendo encaminhadas sugestões de atividades complementares. para os alunos Professores e pedagogos preparam atividades para que as famílias acompanhem a execução. Para Educação Infantil são temáticas voltadas à leitura, escrita, raciocínio lógico.A página da Prefeitura nas redes sociais também foi utilizada para conteúdos de interação com os estudantes. Sobre o retorno das aulas, o município reforçou que está seguindo as orientações do Estado.

Em Rio Bananal, Região Norte do Estado, as aulas seguem suspensas até o dia 30 de abril, segundo informou a Prefeitura Municipal. De acordo com a secretaria municipal de Educação, após o dia 30 de abril, o calendário escolar deverá ser alterado ou os alunos passarão a contar com atividades pedagógicas para casa.

A Prefeitura de Boa Esperança, Noroeste do Estado, informou que as aulas estão suspensas por tempo indeterminado. O município optou por não ministrar atividades para que os estudantes realizem durante a paralisação. A prefeitura destacou que vai promover alterações no calendário escolar, mas não informou quais serão.