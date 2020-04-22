Prefeituras no ES lançam sites com exercícios para alunos

Prefeituras disponibilizam atividades online para os estudantes Crédito: janeb13/Pixabay

Prefeituras da Grande Vitória desenvolveram alternativas para tentar manter as escolas próximas dos alunos durante a suspensão das aulas devido à pandemia do novo coronavírus . Diferentemente da rede estadual de ensino, as redes municipais ainda não conseguiram aplicar aulas online. Porém, é unânime entre as secretarias de educação municipais que o ano letivo ainda não foi perdido e que as 800 horas de aulas serão cumpridas.

Na última segunda-feira (13), a Prefeitura de Vila Velha lançou um site exclusivo para pais e alunos da rede municipal: www.conectadosdavila.com.br . Há um mês com as aulas suspensas, os alunos terão acesso às atividades semanais, de diversas disciplinas, com modelos para Ensino Fundamental por ano escolar.

Estávamos em alerta e nesse período fomos buscar a solução do que fazer, pois não seriam 15 dias e, sim, que iria se perpetuar. Reunimos vários setores, além de professores e pedagogos, como área técnica e da saúde para atender ao aluno e sua família, disse Marise Soares, coordenadora do Ensino Fundamental da prefeitura de Vila Velha.

O site não vai substituir as aulas, mas sim proporcionar uma conexão com a escola. Ao todo, a rede escolar canela verde tem 49 mil alunos, incluindo a pré-escola. Somente esta semana, já foram 30 mil acessos ao site, que pode ser feito pelos alunos e pelos responsáveis.

A coordenadora explicou que não estão sendo aplicados novos conteúdos. "São atividades para rever conceitos trabalhados anteriormente. Ao voltarmos as aulas, independente do dia e do mês, teremos ações paralelas para manter o ano letivo e o conteúdo terá que ser priorizado", pontuou Marise.

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Na Serra , para manter o ritmo escolar, a prefeitura organizou listas de atividades para os estudantes realizarem em casa, que são disponibilizadas no site. Há uma equipe acompanhando e realizando reuniões constantes para monitorar a evolução da pandemia do coronavírus no mundo, no Espírito Santo e na Serra para que sejam tomadas as medidas necessárias. Neste momento, é importante evitarmos aglomerações e, quem puder, deve ficar em casa. O momento não é de pânico, mas de cautela e cuidado com o próximo, pontuou o secretário de Educação da Serra, Gelson Junquilho

Já o secretário municipal de Educação de Cariacica , José Roberto Martins de Aguiar, destaca a importância de manter o ensino dos alunos durante o período de distanciamento. "É fundamental que os alunos possam manter o aprendizado mesmo não estando nas escolas. A plataforma não tem o objetivo de substituir as aulas presenciais, mas sim agregar ao ensino, uma vez que o ambiente escolar é insubstituível", pontua.

CARIACICA

Projeto #DeverEmCasa



As atividades de suporte pedagógico contemplam várias áreas de ensino por meio de vídeos, leituras, jogos on-line, exercícios lúdicos, entre outros



Ferramenta de consolidação dos conteúdos ministrados em sala de aula



Atividades atualizadas semanalmente



SERRA

o material é disponibilizado por meio das redes sociais e no site da prefeitura www.serra.gov.es.com

listas de sugestões de leitura, atividades e exercícios para ajudar os estudantes

as atividades não são obrigatórias e nem vale ponto ou contam como dia letivo.

VILA VELHA

a prefeitura abriu, no dia 13 de abril, um site exclusivo para pais e alunos da rede municipal: www.conectadosdavila.com.br

são disponibilizados exercícios de diversas disciplinas para todos os anos escolares

as atividades não são obrigatórias e não valem como dia letivo

para os alunos que não tem acesso à internet, uma escala presencial de funcionários na escola para imprimir as atividades e distribuir

a Secretaria de Educação ainda não decidiu se, na volta às aulas, esses exercícios vão valer nota.

telefone whatsapp para informações de como funciona: 99872-9515

VITÓRIA

conjunto de atividades para os estudantes municipais e para a família

ajudar a organizar rotina do aluno

manter o vínculo

o conteúdo pode ser acessado no facebook das unidades de ensino, distribuídos nos grupos de whatssap, na página da prefeitura www.vitoria.es.gov.br e pelo boletim online

ITAPEMIRIM

equipe composta por pedagogos e servidores estão indo nas residências de alunos com dificuldade em internet, levando e recolhendo cartilhas contendo atividades educacionais conforme a séria de cada estudante

disponibilizou o programa EduCasa com transmissão de vídeoaulas por meio de canais de redes sociais como o Facebook, Youtube, WhatsApp, aplicativos e outros

BOM JESUS DO NORTE

elaborou apostilas que estão sendo disponibilizadas para os alunos feitas pela equipe de pedagogos da rede municipal de educação e contempla todos os componentes curriculares, porém os conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática serão mais ampliados

Para os alunos da Educação Infantil e Fundamental1, está sendo disponibilizada uma apostila por semana.

Para os alunos do Fundamental2 (6º ao 9º) estão disponibilizadas apostilas quinzenais. Na segunda-feira (06/04) o material começou a ser distribuído para os pais e responsáveis

JERÔNIMO MONTEIRO

Instituiu o programa "Vivências Pedagógicas em Família" destinado aos alunos da rede municipal de durante o período de isolamento social

atividades encaminhadas deverão ser respondidas pelos alunos, com auxílio dos pais, em casa, e professores (via tecnologia) para serem validadas no retorno das aulas. Essas atividades não contarão para efeito de cumprimento de dias letivos, mas como possibilidade de seu aproveitamento futuro na contagem de carga horária



PRESIDENTE KENNEDY

Criou uma "Sala Virtual de Aprendizado", disponível na plataforma Google Classroom.

Site da prefeitura disponibiliza código para cada turma



ALFREDO CHAVES

envio de atividades domiciliares online para alunos da educação infantil e ensino fundamental online

entrega das atividades em domicílio para os alunos que não tem acesso a internet



IBATIBA

está disponibilizando material pedagógico para aluno estudarem em casa, focadas nas disciplinas de matemática e português

o acesso dos alunos às atividades pode ser tanto por meio físico quanto online, inclusive, nessa última modalidade, estão sendo promovidas vídeo aulas, a critério da criatividade dos profissionais.

alunos sem acesso a internet recebem, com apoio dos monitores educacionais e de cuidados especiais, o material impresso em casa, que está sendo entregue dentro de um envelope com atividades separadas por dia, com todas as orientações necessárias.



ANCHIETA

estão usando uma plataforma digital para atividades, que são acompanhadas pelos professores

GUAÇUÍ